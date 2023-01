3. Liga: 83-maliger Drittliga-Stürmer verstärkt Bayreuth

Gerade einmal 14 Tore hat die SpVgg Bayreuth in 19 Drittliga-Begegnungen geschossen. Nun soll ein neuer Stürmer die Torflaute beenden.

14 Treffer in 19 Spielen: Die Spielvereinigung Bayreuth stellt den schwächsten Angriff der 3. Liga. Der Aufsteiger aus dem Frankenland liegt auf dem vorletzten, dem 19. Tabellenplatz, und hat einen Zwei-Punkte-Rückstand auf das rettende Ufer. In der Rückrunde will die Mannschaft von Thomas Kleine noch einmal angreifen.

Dafür besser die SpVgg Bayreuth bessert noch mal in der Offensive nach und verpflichtete den Stürmer Agyemang Diawusie. Der 24-Jährige spielte zuvor beim österreichischen Bundesligisten SV Ried.

In der Vergangenheit stand der vormalige U19-Nationalspieler bei Dynamo Dresden, SV Wehen Wiesbaden und dem FC Ingolstadt auf dem Platz. Dabei absolvierte er 83 Spiele (6 Tore, 19 Vorlagen) in der 3. Liga und 15 Partien (kein Tor, 3 Vorlagen) in der 2. Bundesliga. Der gebürtige Berliner hat in Bayreuth einen Vertrag bis Ende der Saison unterschrieben.

Bayreuths Geschäftsführer Sport, Michael Born, sagt: "Wir freuen uns, dass sich ein jüngerer Spieler bei dem wir noch Potential sehen, der aber auch schon über Erfahrung in der 2. und. 3. Liga verfügt, sich für die Altstadt entschieden hat."

"Agyemang ermöglicht es uns vor dem Tor noch gefährlicher und präsenter zu werden. Mit seiner Athletik und seinem Tempo gibt er uns weitere Möglichkeiten in der Offensive", ergänzt Trainer Kleine.

Kleine benötigt auch mehr Durchschlagskraft in der Offensive. Denn die Bayreuther stellen nicht nur die schlechteste Angriffsreihe der 3.Liga, sondern haben gerade einmal vier der bisherigen 19 Begegnungen gewonnen.

Am Samstag (14 Uhr) kommt Aufstiegsaspirant FC Ingolstadt ins Hans-Walter-Wild-Stadion nach Bayreuth. Vielleicht wird dann Diawusie schon gegen den FCI seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis stellen.