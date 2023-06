3. Liga: Bester Bayreuther wechselt in die 2. Bundesliga

Die Bayreuth ist nach nur einer Drittliga-Saison in die Regionalliga Bayern abgestiegen. Der beste Mann verlässt den Verein in die 2. Bundesliga.

Der 1. FC Magdeburg hat Alexander Nollenberger verpflichtet. Der 25-jährige Offensivspieler stand zuletzt beim Drittligisten SpVgg Bayreuth unter Vertrag.

Hinter Nollenberger waren einige Zweit- und Drittligisten hinterher. Kein Wunder: Immerhin kam der 25-Jährige für Drittliga-Absteiger Bayreuth auf 16 Torbeteiligungen - neun Treffer, sieben Vorlagen.

"Alexander hat über Bayern II eine gute Ausbildung erhalten und sich in Bayreuth in der 3. Liga gut weiterentwickelt. Er ist ein sehr variabler Spieler mit guter Vorbereitung sowie einem guten Torabschluss und wir trauen ihm den Sprung in die 2. Bundesliga zu", sagt Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg.

Christian Titz, Cheftrainer des 1. FC Magdeburg, ergänzt: "Alexander bringt mit seinem enormen Tempodribbling für unser Offensivspiel eine interessante Komponente mit."

Nollenberger, der in Magdeburg nicht nur auf den ehemaligen RWE-Trainer Titz sondern auch die Essener Spieler Amara Conde und Daniel Heber treffen wird, wurde am 4. Juni 1997 in Memmingen (Bayern) geboren. Über die TSG Thannhausen wechselte er 2014 zum FV Illertissen, bei dem er von der U17 über die zweite Mannschaft bis zur ersten Mannschaft spielte. Für Illertissen bestritt er 41 Partien (15 Tore, vier Vorlagen) in der Regionalliga Bayern.

2018 folgte der Wechsel zum FC Bayern München II, für den er in seiner ersten Saison 22 Spiele (vier Tore, drei Vorlagen) in der Regionalliga Bayern absolvierte und in die 3. Liga aufstieg. Dort kam er in der Folgesaison auf neun Partien und feierte mit seinem Team die Drittliga-Meisterschaft.

2020 zog Alexander Nollenberger weiter zur SpVgg Bayreuth, die zu diesem Zeitpunkt in der Regionalliga Bayern spielte. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Saison zwischenzeitlich unterbrochen. Deshalb kam er in der Saison 2020/21 auf nur drei Regionalliga-Partien (zwei Tore), stieg aber in der Folgesaison mit seiner Mannschaft in die 3. Liga auf und absolvierte in dieser Zeit 37 Spiele (14 Tore, 14 Vorlagen) in der Regionalliga.