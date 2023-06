3. Liga: Drei von vier Absteigern haben den Trainer gewechselt

Der SV Meppen, die Spielvereinigung Bayreuth, der FSV Zwickau und der VfB Oldenburg sind aus der 3. Liga abgestiegen. Nun hat der dritte dieser genannten Klubs reagiert.

Ernst Middendorp hat es geschafft. Der erfahrene Fußballlehrer ist nun der einzige Coach, der trotz Abstiegs aus der 3. Liga weitermachen darf. Denn der SV Meppen vertraut dem 64-Jährigen auch nach dem Gang in die Regionalliga.

Middendorp wird in der neuen Saison nicht nur Trainer bleiben, sondern auch Sportchef sein. Eigentlich ein persönlicher Aufstieg nach einem sportlichen Abstieg für Meppen.

Derweil haben alle drei weiteren Drittliga-Absteiger reagiert. Thomas Kleine hat sein Amt in Bayreuth verloren und wird durch Marek Mintal ersetzt. In Oldenburg ist Fuat Kilic gegangen und Benjamin Duda als Nachfolger präsentiert worden.

Und nun hat auch der vierte Absteiger, der FSV Zwickau, beschlossen wie es auf der Trainerposition weitergeht. Nämlich ohne Ronny Thielemann. Am Freitag, 9. Juni 2023, gaben die Sachsen die Trennung von Thielemann bekannt.

FSV Zwickau: Neuer Trainer und eine Million Euro müssen her

"Der FSV Zwickau und Ronny Thielemann gehen fortan getrennte Wege und haben sich auf eine einvernehmliche Trennung verständigt. In offenen und ehrlichen Gesprächen sind beide Parteien übereingekommen, dass diese Lösung für alle Beteiligten am besten ist. Wir wünschen Ronny auf seinem weiteren Weg alles Gute und wissen seinen Einsatz sehr zu schätzen", heißt es in einer Pressemitteilung der "Schwäne" aus Zwickau. Wer Thielemanns Nachfolger wird, ist noch offen. Die Zwickauer sind nicht nur auf der Suche nach einem neuen Trainer, sondern müssen laut "Bild"-Zeitung auch noch eine Finanzlücke von rund einer Million Euro stopfen - und das bis Mitte Juli.

Derweil wurde Thielemann zuletzt immer wieder mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. Nach RevierSport-Informationen soll der 49-Jährige auch ein heißer Kandidat auf den noch freien Trainerposten beim Zweitliga-Absteiger und Drittliga-Neuling SV Sandhausen sein. Gut möglich, dass Thielemann als einziger der vier Drittliga-Abstiegstrainer doch noch in der 3. Liga verbleibt.