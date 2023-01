RWE: Sportchef - "Werden auch in der nächsten Saison ein schlagkräftiges Team haben"

In der Halbzeit des Drittligaspiels zwischen Rot-Weiss Essen und dem Halleschen FC stand RWE-Sportchef Jörn Nowak TV-Sender "Magenta Sport" Rede und Antwort.

Die über 17.500 Zuschauer sahen magere erste 45 Minuten zwischen Rot-Weiss Essen und dem Halleschen FC. Hier geht es zum Liveticker.

In der Halbzeitpause war RWE-Sportchef Jörn Nowak bei "Magenta Sport" zu Gast und sprach über...

... das Jahr 2023 und die Erwartungen an die 3. Liga: "Es wird spannend zu sehen sein, welche Mannschaften ihre Serien bestätigen. Welche Mannschaften, die aktuell unten stehen, sich straffen."

... die 18 auslaufenden Verträge: "Der ein oder andere Vertrag beinhaltet eine Option. Deshalb sind es gar nicht so viele Spieler. Bei den Leihspielern ist die Lage ja klar. Bei den auslaufenden Verträgen sind wir bei einigen Spielern auch schon weit. Wir werden auch in der neuen Saison eine schlagkräftige Mannschaft ins Renen schicken."

... die erste Halbzeit gegen Halle: "Es fühlt sich an wie ein 1. Spieltag nach der langen Pause. Die Platzbedingungen sind nicht einfach. Es ist ein typischer Kampf. Es bleibt spannend zu sehen, wer am Ende besser mit den Platzbedingungen zurechtkommt."

... die Erwartungen an Durchgang zwei: "Wir brauchen Mut, Selbstvertrauen. So müssen wir unser Spiel ausrichten. Bei den langen Bällen brauchen wir mehr Ballgewinne. Es ist ja generell schwer, sich in der 3. Liga Torchancen herauszuspielen. Wir haben da auch noch Luft nach oben."

... die Verletzung von Andreas Wiegel kurz vor der Halbzeit: "Er ist mit dem Kopf an das Knie seines Gegenspielers geknallt. Das sieht aktuell nicht gut aus und er hat wohl eine Gehirnerschütterung davongetragen. Er wird jetzt weiter von unseren Ärzten versorgt."

... das RWE-Erfolgsrezept: "Wir sind weitestgehend von Verletzungen verschont geblieben. Die Mannschaft ist zusammengeblieben. Wir haben einen guten Spirit im Team. Das war dann auch ein wesentlicher Punkt für unseren Erfolgslauf."