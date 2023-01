Rot-Weiss Essen: Luca Wollschläger überzeugt bei Hallenturnier

Rot-Weiss Essen gewann am vergangenen Sonntag den “schauinsland reisen Cup” in Gummersbach. RWE-Angreifer Luca Wollschläger zeigte sich in bester Torlaune.

Drittligist Rot-Weiss Essen hat am vergangenen Sonntag den “schauinsland reisen Cup” in der Gummersbacher SCHWALBE Arena gewonnen. RWE holte in vier Spielen drei Siege und die Spieler durften anschließend verdienterweise den Pokal in den Händen halten. Luca Wollschläger hatte großen Anteil an dem Turniersieg und zeigte sich in bester Torlaune.

Die Leihgabe von Hertha BSC erzielte während des Turniers insgesamt fünf Treffer und wurde nach dem Event zusammen mit Gianluca Przondziono von Blau-Weiß Lohne als bester Torschütze des Turniers ausgezeichnet.

Im Finale gegen BW Lohne traf Wollschläger gleich doppelt. Beim 8:3-Erfolg im Endspiel erzielte Wollschläger das wichtige und frühe 1:0 in der 3. Minute und erhöhte im weiteren Spielverlauf zum zwischenzeitlichen 5:1. Alle Infos zu den Spielen vom Turnier gibt es hier.

In der 3. Liga wartet das Talent hingegen bislang noch auf seinen ersten Saisontreffer. Am 14 Januar (14 Uhr) geht es für RWE im Ligabetrieb weiter. Dann wird der Hallesche FC an der Hafenstraße in Essen zu Gast sein. Vielleicht war das Hallenspektakel genau richtig für den jungen Angreifer, um in Essen angekommen zu sein.

RWE-Fans sorgen für gute Atmosphäre

Während des Turniers in Gummersbach waren besonders die angereisten Essener Fans maßgeblich für die Stimmung in der SCHWALBE Arena verantwortlich. Bei jedem Spiel ihrer Mannschaft gaben die RWE-Anhänger auf den Rängen Vollgas und peitschten ihre Mannschaft lauthals zum Titel.

Doch auch die Fans vom Podolski-Klub und polnischen Erstligisten Górnik Zabrze waren während des Events keine Kinder von Traurigkeit und feierten auf der Tribüne eine regelrechte Party. Der ehemalige Nationalspieler Deutschlands Lukas Podolski erzielte während des Turniers drei Tore für seine Mannschaft.

RWE-Trainer Christoph Dabrowski lobte ebenfalls den Einsatz der mitgereisten Essener und bedankte sich im Anschluss an den Cup für die tolle Unterstützung der RWE-Fans. Auch die Spieler von Rot-Weiss Essen schwärmten von der Stimmung in Gummersbach.

„Es hat sehr viel Spaß gemacht, in der Halle wieder Spielpraxis zu sammeln. Insgesamt war es ein sehr schönes Turnier und unsere Fans haben alles gegeben, sie haben uns wirklich in jedem Spiel nach vorne gepeitscht”, erklärte beispielsweise RWE-Spieler Erolind Krasniqi nach dem gewonnenen Wettbewerb.

