"schauinsland reisen Cup": RWE holt den Turniersieg! Dabrowski lobt, Spieler zufrieden

Am Sonntag gewann Rot-Weiss Essen den “schauinsland reisen Cup 2023” in Gummersbach. Cheftrainer Christoph Dabrowski und seine Spieler freuten sich über den Pokal.

Rot-Weiss Essen hat den “schauinsland reisen Cup 2023” gewonnen. Nach dem 6:1-Erfolg im ersten Spiel gegen den Zweitligisten Karlsruher SC, verloren die Essener das zweite Gruppenspiel gegen den 1. FC Kaan-Marienborn aus der Regionalliga West mit 1:4. Aufgrund des besseren Torverhältnisses zog RWE dennoch als Gruppenerster ins Halbfinale ein und gewann schlussendlich den Pokal. Alle Spiele zum Nachlesen gibt es hier.

Nach der Gruppenphase ließen die Essener nichts mehr anbrennen und besiegten zuerst in einem rassigen Halbfinale den Podolski-Klub Górnik Zabrze mit 3:2, ehe sie im Finale gegen Blau-Weiß Lohne mit 8:3 dominierten. Essens Cheftrainer Christoph Dabrowski war nach dem Erfolg in der Halle stolz auf seine Mannschaft.

„Es war ein schönes Turnier und wir haben schlussendlich verdient den Pokal gewonnen. Die Atmosphäre war sensationell und ich möchte mich auch bei unseren großartigen Fans bedanken, die bei jedem unserer Spiele für eine tolle Stimmung gesorgt haben. Es war ein rundum gelungenes Turnier und ich freue mich sehr, dass wir den Cup gewonnen haben”, erklärte Dabrowski nach dem Event.

Ein großen Anteil am Turniersieg hatte neben Top-Torjäger Luca Wollschläger Abwehrspieler Moritz Römling. Römling verteidigte in vielen Situationen bärenstark und war, genau wie sein Trainer, mit dem Ausgang des Turniers mehr als zufrieden.

„Es war ein cooles Erlebnis und hat richtig Spaß gemacht. Es herrschte eine tolle Atmosphäre in der Halle und der gesamte Cup war super organisiert. In jeder Partie steckte viel Kampf und bis auf ein Spiel in der Vorrunde, haben wir durchweg eine gute Leistung gezeigt. Am Ende haben wir uns dann mit dem Turniersieg belohnt”, erklärte Römling nach dem Schlusspfiff.

Auch Erolind Krasniqi gehörte dem Essener Kader in Gummersbach an und erzielte im Halbfinale gegen Górnik Zabrze das wichtige 1:0 für seine Mannschaft. „Es hat sehr viel Spaß gemacht, in der Halle wieder Spielpraxis zu sammeln. Insgesamt war es ein sehr schönes Turnier und unsere Fans haben alles gegeben, sie haben uns wirklich in jedem Spiel nach vorne gepeitscht. Zwar haben wir im zweiten Spiel ein wenig nachgelassen, jedoch haben wir es ab dem Halbfinale wirklich souverän gemacht und ich bin sehr froh darüber, dass wir den Pokal geholt haben”, bilanzierte Krasniqi nach dem Turnier.