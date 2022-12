MSV Duisburg: Zwei mögliche Termine für die Mitgliederversammlung - Ingo Wald grübelt noch

Beim MSV Duisburg geht ein turbulentes Jahr 2022 zu Ende. Das neue Jahr 2023 verspricht auch viel Spannung. Immerhin steht die Mitgliederversammlung im Frühjahr auf der Agenda.

"Ich werde mir über Weihnachten Gedanken machen, ob ich noch einmal kandidiere", das sagte Ingo Wald am 20. Dezember 2022 beim Jahresabschluss-Gespräch des MSV Duisburg mit ausgewählten Pressevertretern. Auch RevierSport war in einer der Logen der Schauinsland-Reisen-Arena vor Ort.

Der 64-jährige Wald sitzt seit 2012 beim MSV in der Chefetage. Erst als Aufsichtsrats-, dann als Vorstandsmitglied. Seit dem 3. Februar ist Wald Vorstandsvorsitzender des ehemaligen Bundesligisten.

Gut möglich, dass er das auch bleiben wird. Denn entweder am 22. oder 29. März 2023 - jeweils ein Mittwoch - wird im Theater am Marientor in Duisburg die MSV-Mitgliederversammlung stattfinden.

Der endgültige Termin könnte noch in diesem Jahr bekannt gegeben werden. Und Wald erwägt, noch einmal für den Vorstandsvorsitz zu kandidieren.

"Ich kann mir vorstellen, noch einmal anzutreten. Ich habe in den letzten Wochen viel Zuspruch bekommen, dass es gut wäre, wenn ich weitermache. Ich selbst habe mir damit zuletzt schwer getan. Ich werde Weihnachten dazu nutzen, um nachzudenken. Im neuen Jahr werde ich dann eine Entscheidung treffen", sagte Wald beim Jahresabschluss-Gespräch.

Sollte Wald sich zur Wiederwahl stellen, dann wird er diesmal nicht nur mit seinen Vorstandskollegen Robert Philipps und Udo Steinke ins Rennen gehen. "Ich möchte dann mit einem größeren Team antreten", betonte der aktuelle MSV-Boss Wald.

Nach 2022 verspricht auch 2023 beim MSV Duisburg sehr spannend zu werden.