Oldenburg: VfB-Trainer über RWE und seine Ausrichtung am Sonntag

VfB Oldenburg gegen Rot-Weiss Essen: Am Sonntag steigt ab 13 Uhr (RevierSport-Liveticker) im Marschwegstadion das Aufsteigerduell in der 3. Liga. RS hat mit dem VfB-Coach gesprochen.

Kurz nach der vierten Niederlage in Folge, dem 0:1 gegen den SC Freiburg, hatte Dario Fossi, Trainer des VfB Oldenburg, mit einem Interview bei "Magenta TV" für Aufsehen gesorgt.

"Ich nehme es komplett auf meine Kappe. Die Jungs musst du laufen lassen. Sie haben Bock Fußball zu spielen, wollen anlaufen und eklig sein. Das habe ich ihnen genommen. So kannst du kein Spiel gewinnen. Wir sind nicht die Mannschaft, die abwartet. Die Jungs haben alles versucht, hatten für die Offensive aber keinen Kopf", übte der 41-jährige Fußballlehrer scharfe Selbstkritik.

Kurzum: er hatte, seiner Meinung nach, seine Mannschaft im Breisgau viel zu defensiv eingestellt. Eine defensive Ausrichtung wird der gebürtige Italiener seinen Schützlingen am Sonntag (13 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen Rot-Weiss Essen nicht mit auf den Weg geben.

"Wir müssen wieder an unsere eigenen Stärken anknüpfen. Wir haben zwar viermal verloren, aber auch gegen Mannschaften gespielt, die da oben angesiedelt sind. Gegen Wehen Wiesbaden und Ingolstadt haben wir gute Spiele gemacht, aber das Ergebnis ist nicht zu unseren Gunsten ausgefallen. Gegen Essen wollen wir wieder einen Erfolg feiern", erklärt Fossi vor dem RWE-Duell gegenüber RevierSport.

Vor dem Aufeinandertreffen der beiden Liga-Neulinge sieht der Oldenburger Aufstiegstrainer keine großen Unterschiede zwischen den Mannschaften sowie Vereinen beziehungsweise Fanlagern.

"Dieses Spiel gegen Essen ist ein Duell zweier Traditionsklubs, die viele Fans haben, die aufgestiegen sind und eine gewisse Euphorie im Umfeld haben. Ich freue mich auf ein spannendes Spiel in einem stimmungsvollen Stadion. Am Ende sollen doch aber die blau-weißen statt rot-weissen Fans jubeln", sagt Fossi.

Er ergänzt: "Rot-Weiss Essen hat sich in dieser Liga gefunden. Wir waren von Anfang da, hatten aber Probleme mit den Ergebnissen. RWE ist mit einer andere Herangehensweise als zu Beginn erfolgreicher. Ich sehe sie als ein starkes Kollektiv an. Sie haben jetzt nicht diese Einzelspieler, die ein Match entscheiden, aber sie sind eine gute Einheit, die es gilt zu besiegen."

Rot-Weiss Essen, 1. FC Saarbrücken, Waldhof Mannheim: So lautet das Restprogramm vor der WM- und Winterpause des VfB Oldenburg. Drei, vier Punkte sollten sicherlich noch eingefahren werden, um einen ruhigen Winter zu haben. Da dürfte das Spiel gegen Essen nahezu schon die größte Chance für Oldenburg sein, einen Dreier zu landen.

Fossi: "Ich sehe jedes Spiel einzeln betrachtet. Essen wird auch schwer. In Mannheim oder Freiburg zu gewinnen, machst du ja nicht einfach so. Wir wollen in jedem Spiel das Maximale herausholen. Jedes Spiel gewinnen, egal ob gegen 1860 oder Essen."