Fußball-Drittligist MSV Duisburg trifft am Wochenende auf die SpVgg Bayreuth. MSV-Coach Torsten Ziegner erwartet ein "hart umkämpftes Spiel".

Am vergangenen Spieltag konnten der MSV Duisburg und die SpVgg Bayreuth zwei Überraschungscoups bejubeln. Die Zebras siegten beim Spitzenteam SV Wehen Wiesbaden nach einer reifen Leistung und einem Traumtor von Kapitän Moritz Stoppelkamp mit 3:1.

Drittliga-Aufsteiger Bayreuth gewann dagegen gegen den Tabellenzweiten 1860 München (1:0) und gab die Rote Laterne an Erzgebirge Aue ab.

Aktuell trennen Duisburg und Bayreuth in der Tabelle sechs Punkte. Bei einem Sieg könnte sich die Mannschaft von Cheftrainer Torsten Ziegner weiter von den Abstiegsrängen absetzen. Das ist auch das klare Ziel der Zebras.

Der MSV-Coach warnt jedoch davor, den Gegner aus dem Frankenland zu unterschätzen: "Bayreuth ist ein Team, welches zu Saisonbeginn unterbewertet wurde. In vielen Zeitungsartikeln war zu lesen, dass der Verein wohl der erste Absteiger ist und sie nicht konkurrenzfähig sind. Im Laufe der Runde hat Bayreuth aber bewiesen, dass sie eine Steh-Auf-Mentalität besitzen. Nach Niederlagen und Phasen, in denen es nicht so gut lief, haben sie sich als Gruppe aufgerappelt und auch für die eine oder andere Überraschung gesorgt. Wir sollten vorbereitet sein. Das wird ein hart umkämpftes Spiel und der Gegner wird alles investieren."

Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass es gegen Aufsteiger kein Selbstläufer ist. Es bedarf einer sehr, sehr guten Leistung, um dreifach zu punkten. Wir wollen an die Leistungen der letzten drei Halbzeiten anknüpfen. Torsten Ziegner

Trotz der lobenden Worte für die Spielvereinigung möchte Ziegner mit seiner Mannschaft – vor 10.000 Fans – der Favoritenrolle gerecht werden: "Es ist wieder mal ein Spiel, wo wir aufgrund der Tabellenkonstellation Favorit sind. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass es gegen Aufsteiger kein Selbstläufer ist. Es bedarf einer sehr, sehr guten Leistung, um dreifach zu punkten. Wir wollen an die Leistungen der letzten drei Halbzeiten anknüpfen."

Viermal trafen die beiden Klubs bereits in einem Ligaspiel aufeinander. Die Bilanz: drei Siege für Bayreuth und nur ein Dreier für den MSV. Zuletzt wurde die Partie am 17. März 1990 in der 2. Bundesliga ausgetragen. Die Spielvereinigung siegte vor 1000 Zuschauern im Hans-Walter-Wild Stadion (2:1) und der MSV musste mit Trainer Willibert Kremer die Heimreise ohne Punkte antreten. Am Samstagnachmittag möchte Duisburg diese Bilanz aufpolieren.