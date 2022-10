RWE-"Fans": Brutaler Angriff auf 18-jährigen Schalke-Anhänger

Am Sonntagabend wurde ein junger Schalke-Anhänger von drei Essener Fußballfans brutal attackiert. Die Polizei ermittelt.

Am Sonntagabend wurde ein 18 Jahre alter Schalke-Fan offenbar gewaltsam von drei Anhängern von Rot-Weiss Essen attackiert. Der Vorfall ereignete sich Polizeiangaben zufolge gegen 20.30 Uhr im Duisburger Hauptbahnhof.

Die Täter seien Teil einer Gruppe von rund 50, teils vermummten RWE-Fans gewesen, die sich mutmaßlich auf der Rückreise vom Auswärtsspiel in Wiesbaden (1:3) befanden. Sie "schubsten, traten und schlugen dem 18-Jährigen gemeinschaftlich gegen Kopf, Oberkörper und Beine. Anschließend entwendeten sie dem jungen Mann seinen Fanschal sowie eine Mütze und setzten ihren Weg fort", heißt es in einer Mitteilung der Polizei vom Dienstag.

Der S04-Anhänger erlitt leichte Verletzungen. Er wurde von Rettungskräften versorgt und musste nicht im Krankenhaus behandelt werden. Nun ermittelt das zuständige Kriminalkommissariat wegen Raubes, Landfriedensbruch sowie gefährlicher Körperverletzung. Beim Eintreffen der Bundespolizei waren die Täter nicht mehr vor Ort. Eine Fahndung in der näheren Umgebung sei zunächst erfolglos verlaufen. Doch ein Tatverdächtiger konnte laut der Behörde bei einer späteren Auseinandersetzung in Essen identifiziert werden.

Weiterer Vorfall am Essener Hauptbahnhof

Denn wie bereits berichtet wurde, kam es etwas später am Sonntagabend - gegen 21 Uhr - zu einem weiteren Vorfall, diesmal am Essener Hauptbahnhof. Dort soll sich eine Massenschlägerei zwischen Fans von Essen und Schalke mit bis zu 50 Beteiligten ereignet haben. Das waren zumindest die "ersten Erkenntnisse" der Polizei, die am späten Sonntagabend mitgeteilt wurden.

Doch wie ein Polizist nun gegenüber der WAZ schilderte, habe sich die Lage tatsächlich anders dargestellt. Demnach hätten bis zu 100 RWE-Hooligans "Jagd nach allem gemacht, was blau-weiß trägt. Von einer Schlägerei zwischen zwei Fanlagern kann also überhaupt nicht die Rede sein", wird der Polizist von der WAZ zitiert. Zweimal seien jeweils zwei junge Schalke-Fans "dem Mob zum Opfer gefallen", heißt es in dem Bericht. Die Polizei registrierte zwei leicht verletzte Beamte, nahm 16 Personen in Gewahrsam und verteilte mehrere Platzverweise.