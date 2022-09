3. Liga: 1860 München und Waldhof Mannheim fliegen aus dem Landespokal

Der Favorit des Landespokal in Bayern ist raus aus dem Wettbewerb. Der Drittliga-Zweite 1860 München blamierte sich bei einem Regionalligisten.

Das ist eine Blamage! Der Drittliga-Zweite TSV 1860 München ist aus dem Landespokal - gleicher Wettbewerb wie der Niederrhein- oder Westfalenpokal - in Bayern rausgeflogen.

In Illertissen, Tabellen 17. der Regionalliga Bayern, unterlagen die Löwen vor 1623 Zuschauern mit 0:1. Maurice Strobel erzielte schon nach 15 Minuten den Siegtreffer für die Amateure von Illertissen und besiegelte das Aus für die Mannschaft von 1860-Trainer Michael Köllner.

Nach dem TSV 1860 München ist am Dienstagabend mit dem SV Waldhof Mannheim noch ein weiterer Drittligist aus dem Landespokal geflogen. Trotz Führung unterlagen die Mannschaft von Ex-Rot-Weiss-Essen-Trainer Christian Neidhart mit 1:2 bei Regionalligist FC-Astoria Walldorf. Mannheim hatte in den letzten drei Jahren den Landespokal in Baden jeweils gewonnen.

"0:1! Regionalligist Illertissen kickt arrogante und planlose Löwen aus dem Toto-Pokal", so betitelte das Portal "dieblaue24.de" das 1860-Aus.

Es war das Viertelfinale im Landespokal in Bayern. Anders als der TSV 1860 München machte es der FC Ingolstadt. Der Liga-Konkurrent der Sechziger schrammte an einer Blamage vorbei und erkämpfte sich das Halbfinal-Ticket beim VfB Eichstätt mit 6:5 nach Elfmeterschießen. Doch im Pokal zählt bekanntlich nur das Weiterkommen.

Für 1860 München geht es am Wochenende (Samstag, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) in der 3. Liga in den Signal Iduna Park zur U23-Mannschaft von Borussia Dortmund.

FV Illertissen – TSV 1860 München 1:0 (1:0)

FVI: Zoc – Gölz, Held, Herzig, Kopf, Mozler (70. Boyer) – Glessing (77. Luibrand), Maiolo, Strobel (90.+5 Konrad), Fundel – Teranuma (73. Pöschl).

1860: Hiller – Lang, Glück, Belkahia, Freitag (60. Tallig) – Rieder – Sür (60. Lakenmacher), Deichmann, Kobylanski (60. Lex), Willsch (79. Lannert) – Skenderovic.

Schiedsrichter: Stefan Treiber (Zell-Bruck).

Tor: 1:0 Strobel (15.).

Gelbe Karten: keine

Zuschauer: 1.623 im Vöhlinstadion.