Bayreuth-Rückfahrt: RWE-Fans helfen verunglücktem 71-jährigen Mann

Rund 1000 Fans hatten Rot-Weiss Essen nach Bayreuth (1:1) begleitet. Auf der Rückfahrt entpuppten sich einige Rot-Weisse als Lebensretter.

Tolle Aktion! Wie der "Bayerische Rundfunk" (BR) berichtet, haben Fußballfans aus Essen am Samstagnachmittag einem verunglückten Mann auf der A70 bei Thurnau geholfen. Der 71-Jährige war mit seinem Fahrzeug samt Anhänger in einer Baustelleneinfahrt ins Schlingern geraten und auf das Dach gekippt. Wie die Polizei mitteilte, habe der Fahrer die Baustelle vermutlich übersehen.

Dank Ersthelfern, die sich als Fans des Drittligisten Rot-Weiss Essen entpuppten, sowie Rettungssanitätern konnte der Mann befreit werden. Die RWE-Fans befanden sich auf der Rückfahrt des Drittliga-Auswärtsspiels ihrer Mannschaft bei der Spielvereinigung Bayreuth (1:1). Der Fahrer wurde leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Das berichtet der "BR". Weiter heißt es, dass die A70 zur Rettung des Fahrers und zur Bergung des Fahrzeugs immer wieder teilweise oder ganz gesperrt werden musste.

Über 1000 Essener waren nach Bayreuth gereist

Auch im Hans-Walter-Wild-Stadion sorgten die RWE-Anhänger für eine tolle und friedliche Stimmung. Mehr als 1000 Rot-Weisse hatten ihre Mannschaft ins über 500 Kilometer entfernte Frankenland begleitet und über das ganze Spiel hindurch unterstützt. Von den RWE-Anhängern zeigte sich auch Neuzugang Clemens Fandrich begeistert: "Diese Fans waren natürlich ein Riesenpunkt, warum es mich an die Hafenstraße geführt hat. Die Fans sind einfach weltklasse."

Am Freitag tritt Rot-Weiss Essen dann wieder im heimischen Stadion an der Hafenstraße an. Der Gegner: FC Erzgebirge Aue. Das Ziel: Der erste Saisonsieg. Dann können die RWE-Fans vielleicht auch das erste Mal in der laufenden Drittliga-Spielzeit 2022/2023 einen Dreier feiern.