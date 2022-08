3. Liga: Ex-MSV-Stürmer trifft doppelt - BVB II auf einem Abstiegsplatz

Die U23 von Borussia Dortmund kommt in der 3. Liga nicht in Schwung und bleibt auf einem Abstiegsplatz.

Die U23 von Borussia Dortmund steht nach dem fünften Spieltag in der 3. Liga auf einem Abstiegsplatz. Im U23-Duell gegen den SC Freiburg verlor der BVB mit 0:1 (0:1).

Mit vier Zählern belegen die Dortmunder den ersten Abstiegsplatz und es bleibt dabei: Nur gegen Rot-Weiss Essen gab es einen Sieg.

Gegen die Breisgauer war es in der ersten Halbzeit eine Partie auf Augenhöhe, allerdings ohne die zahlreichen Torraumszenen. Eine der wenigen auf Seiten der Gäste nutzte kurz vor der Pause der ehemalige MSV-Angreifer Vincent Vermeij zum 1:0 für Freiburg.

Lars Kehl drehte sich zuvor halblinks im Strafraum um die eigene Achse und schoss auf das Tor. BVB-Schlussmann Luca Unbehaun parierte erst stark, den Abstauber konnte Vermeij unbedrängt einköpfen.

BVB II: Unbehaun - Coulibaly (84. Tattermusch), Papadopoulos, Dams - Pasalic (68. Michel), Pfanne, Kamara (68. Pohlmann), Bueno Lopez (46. Braaf) - Gürpüz (46. Aning) - Njinmah, Eberwein Unbehaun - Coulibaly (84. Tattermusch), Papadopoulos, Dams - Pasalic (68. Michel), Pfanne, Kamara (68. Pohlmann), Bueno Lopez (46. Braaf) - Gürpüz (46. Aning) - Njinmah, Eberwein Freiburg II: Atubolu - Hoti, Rosenfelder (70. Stark), Tan-Kenneth Schmidt - Fahrner (59. Ontuzans), Röhl, Robert Wagner, Treu - Kehl (70. Lee), Vermeij (84. Makengo), Guttau Tore: 0:1 Vermeij (14.), 0:2 Vermeij (61.) Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart) Zuschauer: 2000

Nach der Pause versuchte es der BVB mit zwei frischen Kräften, doch am Spiel änderte das wenig. Chancen waren rar, die, die es gab, nutzte der Gast. Wie in der 61. Minute, als es erneut Vermeij war, der für Freiburg erhöhte.

Der BVB war im Anschluss bemüht, aber nicht effizient genug. Zwischen der 69. und 75. Minute war es zwei Mal Michael Eberwein (einmal an die Latte) und einmal Prince Aning, die jeweils den Anschluss verpassten.

So blieb es beim 0:3, nachdem auch Justin Njinmah für den BVB in der Nachspielzeit völlig frei das 1:2 verpasste. Die Folge: Der BVB ist nach der Heimniederlage 17., die Freiburger klettern auf Rang drei. Für die Dortmunder geht es am kommenden Samstag (3. September, 14 Uhr) bei Dynamo Dresden weiter.