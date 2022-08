Rot-Weiss Essen: Ennali verletzt sich im RWE-Training, auch Rother fehlt

Beim Training von Rot-Weiss Essen fehlte Björn Rother, Lawrence Ennali musste den Platz verlassen. Und: Zwei U19-Talente durften sich zeigen.

Schrecksekunde bei Rot-Weiss Essen: Lawrence Ennali hat das Mannschaftstraining von RWE am Mittwochvormittag vorzeitig beenden müssen. Mit einem Kühlpack in der Hand verließ der 20-jährige Außenstürmer den Platz. Zuvor musste er am Spielfeldrand behandelt werden.

Zudem fehlte Björn Rother bei der Einheit. Der 26-Jährige zog sich am vergangenen Samstag bei der U23 von Borussia Dortmund eine Zerrung zu. Nach 51 Minuten musste er in Dortmund ausgewechselt werden. Für ihn kam Thomas Eisfeld ins Spiel. Einen neuen Stand bei Rother gibt es noch nicht.

Abgesehen davon war es voll auf dem Trainingsplatz. Trainer Christoph Dabrowski hatte die komplette Mannschaft zur Verfügung. Mit Elefterios Theocharis (18) und Yorgos Kazantzidis (18) trainieren zudem zwei Talente aus der U19-Bundesliga-Mannschaft von Rot-Weiss Essen bei den Drittliga-Profis mit. Beide kamen bei Essens 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach in der A-Jugend-Bundesliga zum Einsatz.