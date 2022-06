MSV Duisburg: Diese Teams kommen zum Cup der Traditionen

Auch in diesem Jahr richtet der MSV Duisburg wieder den Cup der Traditionen aus. In diesem Jahr kommen zwei absolute Hochkaräter in die Schauinsland-Reisen-Arena.

Wie in den vergangenen Jahren auch richtet der MSV Duisburg wieder den Cup der Traditionen in der heimischen Schauinsland-Reisen-Arena aus. Am Sonntag, 17. Juli wird es ab 16 Uhr drei Spiele geben, natürlich mit Beteiligung der Zebras. Als Gegner haben die Zebras zum 120-jährigen Jubiläum des Klubs zwei Hochkaräter an Land ziehen können.

Borussia Mönchengladbach kommt unter der Führung des neuen Cheftrainers Daniel Farke ins Stadion des Drittligisten. Die Begegnung der Gladbacher gegen den MSV Duisburg wird auch gleichzeitig das Eröffnungsspiel der Partie sein. In ihrer Pressemitteilung erinnern die Duisburger an die großen Erfolge des Klubs: zwei UEFA Cup Siege, fünf Deutsche Meistertitel und drei DFB-Pokal-Siege. In der ewigen Bundesliga-Tabelle rangieren die Fohlen auf Platz sechs. Das letzte Pflichtspiel beider Mannschaften fand im September 2009 statt, als der MSV mit einem 1:0 in Gladbach in die dritte Pokalrunde eingezogen war.

Zudem kommt nach 2018 Athletic Bilbao ein zweites Mal nach Duisburg. Neben Real Madrid und dem FC Barcelona sind die Basken das einzige Team, das seit Gründung der Primera División im Jahr 1928 noch nie abgestiegen ist. Der Klub ist international dafür bekannt, nur Spieler einzusetzen, die entweder aus dem Baskenland stammen oder in der Jugend eines Clubs aus der Region ausgebildet wurden.

Eintrittskarten gibt es im ZebraShop in der Arena, allen bekannten Vorverkaufsstellen, übers Online-Ticketing und die Tickethotline. Zudem an der Tageskasse. Vollzahler zahlen für einen Sitzplatz 20 Euro (ermäßigt 10 Euro), für einen Stehplatz 10 Euro (ermäßigt 5 Euro).