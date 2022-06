3. Liga: Bayreuth verpflichtet Münster-Spieler - vier Zugänge fix

Der SC Preußen Münster verliert den nächsten Leistungsträger. Diesmal an einen Drittliga-Aufsteiger.

Der zuletzt beim West-Regionalligisten SC Preußen Münster aktive Luke Hemmerich wird ab sofort für die Spielvereinigung Bayreuth spielen. Das gab der Drittliga-Aufsteiger und amtierende Meister der Regionalliga Bayern offiziell bekannt. Über den Wechsel wurde bereits vor wenigen Tagen spekuliert.

"Der Kontakt nach Bayreuth kam über meinen Berater Thorsten Burkhardt zustande", erzählt er. Der war einst Mitspieler von Thomas Kleine, aktuell Bayreuth-Trainer, bei der SpVgg Greuther Fürth. Über das Frankenland weiß Hemmerich nur Gutes zu berichten: "Hier gefällt es mir schon ganz gut und auch fußballerisch hatte ich meine beste Zeit in Würzburg!"

Luke Hemmerich ist in Essen geboren und spielte in der Saison 2012/2013 im Nachwuchs von Rot-Weiss Essen. Danach folgten drei Spielzeiten auf Schalke, bevor er zum VfL Bochum wechselte.

Der 24-jährige Rechtsverteidiger kommt in seiner Karriere auf 49 Spiele in der 3. Liga - für Energie Cottbus und die Würzburger Kickers - sowie elf Einsätze in der 2. Bundesliga. In der abgelaufenen Saison bestritt er 26 Begegnungen für die Preußen und war an sieben Toren beteiligt. Die SpVgg Bayreuth ist nach Cottbus und Würzburg die dritte Station für den gebürtigen Essener in der 3. Liga.

Bayreuth holt auch Verstärkung aus Nürnberg - vier Zugänge fix

Neben Luke Hemmerich hat mit Tim Latteier vom 1. FC Nürnberg ein weiterer Spieler in Bayreuth unterschrieben

Der 21-jährige zentrale Mittelfeldspieler ist nach Martin Thomann (FC Schweinfurt 05), Patrick Scheder (FC Carl Zeiss Jena) und Luke Hemmerich (SC Preußen Münster) der vierte Neuzugang für die Spielvereinigung.