Preußen Münster: Essener Junge vor Abgang in die 3. Liga

Der SC Preußen Münster muss den nächsten Leistungsträger ziehen lassen. Er steht kurz vor einem Wechsel in die 3. Liga.

Beim SC Preußen Münster scheint die Kaderplanung bisher nicht nach Plan zu verlaufen. Während mit Noah Kloth (eigene U19) und Niko Koulis (Holstein Kiel) erst zwei Neue vorgestellt wurde, haben den Vize-Meister der Regionalliga-West-Saison 2021/2022 schon zahlreiche Spieler, darunter auch Leistungsträger, verlassen.

Manuel Farrona Pulido, Marvin Thiel (beide VfB Lübeck), Marko Dedovic, Jules Schwadorf (beide Ziel unbekannt), Steffen Westphal (SV Lippstadt), Dominik Klann (SC Verl), Jannik Borgmann (Rot Weiss Ahlen), Marcel Hoffmeier (SC Paderborn) und Julian Schauerte (1. FC Kaan-Marienborn) sind bereits weg. Nun steht auch fest, dass Luke Hemmerich die Hammer Straße verlassen wird.

Luke Hemmerich ist in Essen geboren und spielte in der Saison 2012/2013 im Nachwuchs von Rot-Weiss Essen. Danach folgten drei Spielzeiten auf Schalke, bevor er zum VfL Bochum wechselte.

Auch er gehörte wie Manuel Farrona Pulido, Marcel Hoffmeier und Julian Schauerte zu den Besten Preußen in der abgelaufenen Rückrunde. Hemmerich wird laut dem "Kicker" mit Drittliga-Aufsteiger Spielvereinigung Bayreuth in Verbindung gebracht.

Der 24-jährige Rechtsverteidiger kommt in seiner Karriere auf 49 Spiele in der 3. Liga - für Energie Cottbus und die Würzburger Kickers - sowie elf Einsätze in der 2. Bundesliga. In der abgelaufenen Saison bestritt er 26 Begegnungen für die Preußen und war an sieben Toren beteiligt. Die SpVgg Bayreuth wäre nach Cottbus und Würzburg die dritte Station für den gebürtigen Essener in der 3. Liga.