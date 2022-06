RWE: Erste Phase des Dauerkartenverkaufs gestartet

Rot-Weiss Essen plant die 3. Liga-Saison 2022/2023 auf Hochtouren. Nun startet auch die erste Phase des Dauerkartenverkaufs.

Der langersehnte Aufstieg in die 3. Liga ist gemeistert. Nach 14-jähriger Profifußball Abstinenz ist Rot-Weiss Essen in der Saison 2022/2023 wieder drittklassig und deutschlandweit vertreten. Aus der Regionalliga West verabschiedete sich RWE mit dem besten Zuschauerschnitt. Im Schnitt besuchten 9.400 Fans die Spiele des Regionalliga-West-Meisters - und Aufsteigers in der Serie 2021/2022.

Mehr als 5000 Dauerkarten hatte RWE in der Meister-Spielzeit verkauft. Nun kann die rot-weisse Anhängerschaft wieder Saison-Abonnements erwerben - diesmal für die so lange ersehnte 3. Liga. "Ich glaube schon, dass 13.000 Zuschauer + X realistisch sind. Bei den Dauerkarten wird sicherlich noch einiges möglich sein. Hier halte ich 7.500 für realistisch. Wenn es mehr werden, ist aber keiner hier enttäuscht", sagte Marcus Uhlig wenige Tage nach dem Aufstieg gegenüber RevierSport.

Preise für Tagestickets und Dauerkarten in der Saison 22/23 finden RWE-Fans hier

Bleibt abzuwarten, ob der RWE-Boss mit seiner Rechnung Recht behält. RWE hat am 1. Juni jedenfalls die erste Phase des Dauerkartenverkaufs gestartet. In dieser wird allen bisherigen Saisonticket-Inhabern die Chance gegeben, ihren Stammplatz im Stadion an der Hafenstraße zu verlängern.

Mit einer zweiten Dauerkarten-Verkaufsphase werden Vereinsmitglieder bedacht, anschließend gibt es nach Kapazität eine freie Verkaufsphase.