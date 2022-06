SV Meppen: Das ist der Favorit auf den Trainerstuhl

Der SV Meppen will am Freitag seinen neuen Trainer und damit den Nachfolger für Rico Schmitt präsentieren. Eine Spur führt zu einem ehemaligen Zweitliga-Trainer.

Da waren es nur noch zwei! Vor wenigen Tagen waren mit Bayreuth, Rot-Weiss Essen, Waldhof Mannheim, Dynamo Dresden und dem SV Meppen noch fünf Drittligisten auf der Suche nach einem neuen Trainer. Es sind nur noch Dresden und Meppen übriggeblieben. In Bayreuth übernahm Thomas Kleine, in Essen Christoph Dabrowski und und in Mannheim Christian Neidhart.

Am Freitag soll auch der neue Chefcoach beim SV Meppen vorgestellt werden. "Er sollte attraktiven, offensiven Fußball spielen. Er sollte die Truppe mitnehmen. Er muss im Gespräch überzeugen und uns das zeigen, was wir benötigen und was er kann. Wir brauchen in Meppen einen Menschenfänger", sagte Sportvorstand Heiner Beckmann zuletzt gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Stefan Krämer - Stationen als Trainer: SV Roßbach/Verscheid, Arminia Bielefeld, Energie Cottbus, Rot-Weiß Erfurt, KFC Uerdingen, 1. FC Magdeburg, KAS Eupen.

Dieses Profil, das des "Menschenfängers", passt auf jeden Fall zu Stefan Krämer. Wie RevierSport am Donnerstagabend erfuhr, ist nämlich der ehemalige Trainer von KAS Eupen (Belgien) und dem KFC Uerdingen der Favorit auf den Job im Emsland.

Der 55-jährige Krämer war bis Mitte Februar 2022 Coach in Belgien in Eupen. Nach einer Negativserie wurde er entlassen. Nun sieht alles danach aus, dass Krämer wieder in der 3. Liga arbeiten wird. Er kennt diese Spielklasse aus dem Effeff. In 262 Begegnungen saß der gebürtige Mainzer in der 3. Liga auf der Trainerbank - ab Freitag dann aller Wahrscheinlichkeit nach beim SV Meppen.