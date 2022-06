3. Liga: Neidhart-Wechsel perfekt - das sagen Mannheim und der Trainer 61 / 47

RevierSport hatte es am Donnerstagmorgen angekündigt, wenig später gab es die Bestätigung. Christian Neidhart wird neuer Trainer von Waldhof Mannheim.

Waldhof Mannheim ist schon länger auf der Suche nach einem neuen Trainer. In den letzten Tagen ging es dann fix. Was RS vermeldete, ist nun Gewissheit. Christian Neidhart wird neuer Trainer der Mannheimer. Er hat sich mit Rot-Weiss Essen auf eine Auflösung seines durch den RWE-Aufstiegs automatisch verlängerten Vertrages geeinigt.

Nach dem SV Meppen und RWE wird Mannheim die dritte Stadion des Coaches in der 3. Liga, die er nun in die 2. Bundesliga führen soll.

"Es hat sich gelohnt, ein paar Tage länger mit der Trainerentscheidung zu warten, um unseren Wunschkandidaten unter Vertrag zu nehmen", berichtete Christian Beetz, Aufsichtsratsvorsitzender der SV Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH.

„Nach intensiven Gesprächen mit verschiedenen Kandidaten in den vergangenen Wochen sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir mit Christian Neidhart die optimale Lösung für die vakante Trainerposition gefunden haben. Sowohl in Meppen als auch zuletzt in Essen hat Christian nachhaltig erfolgreich gearbeitet. In seiner Trainerkarriere hat er sich alles hart erarbeitet. Er kennt die 3. Liga, ebenso wie die Wucht in einem Traditionsverein und kann eine Mannschaft kontinuierlich weiterentwickeln. Im persönlichen Kontakt konnten wir uns dann davon überzeugen, dass Christian für diese Aufgabe brennt und mit uns die nächsten Schritte gehen möchte,“ betont Tim Schork, Geschäftsführer Sport der SV Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH.

Neidhart selber fühlt sich wieder bereit für eine weitere Trainerstation: „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe beim SV Waldhof Mannheim. Die Voraussetzungen sind hier gegeben, um die nächsten Schritte mit dem Verein zu gehen. Wir haben ambitionierte Ziele, die wir mit dem Start der Vorbereitung durch Fleiß und harte Arbeit angehen möchten. Besonders freue ich mich, erneut für einen Traditionsverein arbeiten zu können. Die Unterstützung unserer Fans muss die Basis für unseren gemeinsamen Erfolg sein. Auf uns alle warten spannende Wochen und Monate. Ich freue mich nun diese Arbeit mit vollem Elan anzugehen."

Was auch möglich ist, weil es mit RWE eine Einigung gab. Essens Boss Marcus Uhlig freut sich nun schon auf die Duelle gegen Mannheim und Neidhart: "Wir haben mit Christian und seinem neuen Verein konstruktive Gespräche geführt und am Ende eine für alle Beteiligten zufriedenstellende und für RWE wirtschaftlich vertretbare Lösung gefunden. Dafür möchten wir uns ausdrücklich bedanken. Wir wünschen Christian für seine neue Aufgabe alles Gute und freuen uns auf das sportliche Kräftemessen in der kommenden Saison."