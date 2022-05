Fünf Drittligisten suchten am Dienstagmorgen noch einen neuen Trainer. Nun hat die SpVgg Bayreuth einen Nachfolger für Timo Rost gefunden.

Thomas Kleine wird neuer Trainer bei der SpVgg Bayreuth. Das gaben die Oberfranken am Dienstagmittag bekannt. Der 44-Jährige übernimmt das Amt von Timo Rost, der die Bayreuther in dieser Saison zur Meisterschaft in der Regionalliga Bayern und dem damit verbundenen Drittliga-Aufstieg führte. Rost wechselte nach Ende der Spielzeit allerdings zu Erzgebirge Aue - ebenfalls ein Konkurrent von Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg in der kommenden Saison.

„Es hat einfach alles gepasst", ließen die Bayreuther Verantwortlichen in ihrer Stellungnahme verlauten. "Er hat uns überzeugt mit seinem Konzept davon, wie wir den Klassenerhalt schaffen. Er war von Anfang an ein absoluter Wunschkandidat, da seine Spielidee und seine menschliche Komponente uns absolut überzeugt haben.“

Kleine war fünf Jahre Co-Trainer in Düsseldorf

Kleine stand in den vergangenen fünf Jahren als Co-Trainer bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag. Davor war er Co-Trainer bei der SpVgg Greuther Fürth, deren zweite Mannschaft er zwischen 2015 und 2017 als Chef trainierte. In seiner aktiven Karriere absolvierte der gebürtige Wermelskirchener 222 Zweitligaspiele (17 Tore) sowie 63 Bundesligaspiele (zwei Tore). In Fürth stand er 255 Mal auf dem Rasen, ansonsten war Kleine auch bei Bayer Leverkusen, Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach aktiv.

In der 3. Liga sind somit nun noch vier Vereine ohne Trainer. Dynamo Dresden, Waldhof Mannheim, der SV Meppen sowie Rot-Weiss Essen sind weiterhin auf der Suche nach einem Mann an der Seitenlinie. Während sich in Mannheim Ex-RWE-Trainer Christian Neidhart als Favorit herauskristallisiert, soll in Essen Ende der Woche eine Entscheidung fallen.