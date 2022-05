RWE: "Mister X" soll in den nächsten Tagen unterschreiben

Rot-Weiss Essen sucht weiter einen neuen Trainer. Die Suche geht nun in die finale Phase. Bis zum Wochenende will RWE mit seinem neuen Coach einig sein.

Nach dem Aus von Christian Neidhart hat sich Rot-Weiss Essen voll auf den Aufstiegskampf fokussiert und alle Gespräche mit möglichen Trainerkandidaten vertagt. Doch seit gut zwei Wochen und dem erfolgreichen Ende im Aufstiegskampf führt Sportdirektor Jörn Nowak intensive Gespräche.

Wer am Ende in Essen unterschreiben wird, steht noch nicht fest. Fakt ist auch, dass RWE sich zu diesem Zeitpunkt - 31. Mai 2022 - noch mit keinem Kandidaten aus dem kleinen Favoritenkreis einig ist. "Wir befinden uns in den finalen Gesprächen mit unseren Kandidaten. Wenn alles gut geht, dann haben wir zum Ende der Woche hin eine Einigung erzielt. Ob wir den Trainer dann schon am Wochenende oder in der kommenden Woche offiziell vorstellen, steht noch nicht fest. Mehr kann und will ich zu diesem Zeitpunkt auch nicht verraten", sagt Nowak am Dienstag gegenüber RevierSport.

Noch am vergangenen Wochenende wurde im Essener Umfeld über Fußballlehrer Hannes Wolf als möglichen RWE-Trainerkandidaten diskutiert. Dieses Gerücht schickt Nowak ins Reich der Fabel. "Eigentlich kommentiere ich keine Namen. Aber Hannes Wolf ist abwegig. Er hat sicher andere Ambitionen als die 3. Liga, außerdem steht er meines Wissens nach beim DFB unter Vertrag", betont Nowak.

Es bleibt spannend, wen der 36-jährige Aufstiegs-Manager nach Christian Titz und Christian Neidhart nun aus dem Hut zaubert. In wenigen Tagen wird das Geheimnis gelüftet.

In der 24. Kalenderwoche - zwischen dem 14. und 20. Juni - will Rot-Weiss Essen in die Vorbereitung auf die 3. Liga 2022/2023 starten.

Anforderungsprofil des neuen RWE-Trainers - Jörn Nowak: "Wir suchen einen Trainer, der zur DNA des Vereins passt und die Werte der Region vorlebt. Außerdem soll er bestenfalls Erfahrung im Umgang mit Drucksituationen und in der Entwicklung junger Spieler haben."

In den nächsten Tagen und Wochen dürfen die RWE-Fans sich auch auf neue Spieler freuen. Denn bis auf Ron Berlinski (SC Verl) hat Rot-Weiss noch keine Zugänge vorgestellt. Doch Druck haben Nowak und Co. hier keinen. Denn aktuell stehen 24 Spieler bei RWE für die Saison 2022/2023 unter Vertrag. "Wir sind hier relativ entspannt. Wir konnten unsere gesamte Aufstiegsmannschaft zusammenhalten. Darüber hinaus führen wir natürlich Gespräche mit potentiellen Verstärkungen und schauen, wer zu Rot-Weiss Essen passt", erklärt Nowak.