RWE: So ist der Stand bei der Trainersuche und Young - Neuhaus kein Thema

Bei Rot-Weiss Essen stehen spannende Tage bevor. Zwei Personal-Entscheidungen sollen in der kommenden Woche fallen.

Rot-Weiss Essen und Isaiah Young: Die Frage, die sich die RWE-Fans stellen, ist: Geht die Liaison zwischen dem Drittliga-Aufsteiger und seinem Flügelflitzer in die Verlängerung? Wie RS erfuhr, soll eine finale Entscheidung zu Beginn der kommenden Woche fallen.

Eigentlich war unsere Information, dass der 24-jährige Young schon am vergangenen Montag (23. Mai 2022) seine finale Antwort an RWE-Sportdirektor Jörn Nowak geben sollte. Doch nun heißt es, dass Young bis zum 30. Mai Zeit hat. Nach RS-Informationen scheint RWE mittlerweile gute Karten zu besitzen, dass der Publikumsliebling seinen Vertrag in Essen verlängert. Nach Infos unserer Redaktion sind nur noch der 1. FC Magdeburg und der VfL Osnabrück im Rennen. Doch Youngs Tendenz soll zu einem Verbleib an der Hafenstraße gehen. Zu Beginn der kommenden Woche werden wir wissen, wie sich der US-Boy entschieden hat.

RWE-Kader 2022/23 - Stand: 27. Mai 2022: Tor: Jakob Golz, Raphael Koczor Abwehr: Daniel Heber, José-Enrique Ríos Alonso, Felix Herzenbruch, Mustafa Kourouma, Michel Niemeyer, Sascha Voelcke, Sandro Plechaty, Yannick Langesberg, Felix Bastians. Mittelfeld: Felix Schlüsselburg, Fabian Rüth, Nils Kaiser, Luca Dürholtz, Thomas Eisfeld, Cedric Harenbrock, Erolind Krasniqi, Kevin Holzweiler, Felix Heim, Oguzhan Kefkir, Niklas Tarnat. Angriff: Ron Berlinski (SC Verl), Simon Engelmann.

Eine Entscheidung dürfen die RWE-Fans zum Ende der kommenden Woche, also Anfang Juni, auch in der Trainerfrage erwarten. Nowak und RWE wollen sich überhaupt nicht in die Karten schauen lassen. Der Essener Sportchef sagte am Freitag nur so viel gegenüber RS: "Wir bleiben bei unserer Strategie und werden keinerlei Namen kommentieren. Wir befinden uns in dieser Personalie voll in unserem anvisierten Zeitplan."

Die von RS zuletzt genannten Namen sind - bis auf Mark Zimmermann (1. FC Köln II) - allesamt nicht mehr im Rennen. Das gilt auch für Uwe Neuhaus. Der Name des 62-jährigen Fußballlehrers, der schon vom 23. April 2005 bis 8. November 2006 RWE in der 2. Bundesliga trainierte, kursierte zuletzt immer wieder im rot-weissen Umfeld. RS hakte bei Markus Buchberger, Neuhaus' Berater nach. "Das wäre eine wunderbare Geschichte. Leider ist das aber momentan kein Thema bei Uwe Neuhaus", antwortet Buchberger auf die Frage, ob Kontakt zwischen RWE und Neuhaus bestehe.

Während also Neuhaus kein RWE-Trainer wird, befinden sich Christoph Dabrowski (zuletzt Hannover 96) und auch Patrick Glöckner (zuletzt Waldhof Mannheim) noch auf der "erweiterten Liste" der Essener. Doch diese wird von Tag zu Tag kürzer. Ende nächster Woche, vielleicht zu Beginn der zweiten Juni-Woche, wird das große Geheimnis bei RWE gelüftet und der Drittliga-Trainer von Rot-Weiss Essen dann auch offiziell bekanntgegeben.