3. Liga: Bei Farat-Toku-Klub - Magdeburg-Fans sorgen für "Heimspiel"

Dass der 1. FC Magdeburg über eine große und auch reisefreudige Fanschar verfügt, bewiesen die Anhänger vor dem Duell beim FC Viktoria Berlin einmal mehr

Am Montagabend (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) empfängt der FC Viktoria Berlin den 1. FC Magdeburg. Obwohl das Spiel zwischen dem Abstiegs- und Aufstiegskandidaten in der Hauptstadt stattfindet, wird es für die Gäste ein gefühltes "Heimspiel".

Denn in kurzer Zeit waren alle 2300 zur Verfügung stehenden Auswärtskarten in Magdeburg vergriffen. Somit werden die FCM-Fans sowohl atmosphärisch als wohl auch zahlenmäßig das Auswärtsspiel in Berlin zu einer Art Heimspiel machen. Christian Titz und seine Schützlinge wird es freuen. Farat Toku und seine Viktoria darf sich davon nicht beeindrucken lassen. Die Berliner benötigen jeden Punkt im Abstiegskampf.