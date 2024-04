Hertha BSC bereitet sich offenbar auf einen Abgang von Top-Torjäger Haris Tabakovic vor. Ein Ex-Schalker könnte kommen.

Der direkte Wiederaufstieg ist für Hertha BSC in dieser Saison nahezu abgehakt. Die Berliner stehen auf Platz sieben und haben acht Punkte Rückstand auf Fortuna Düsseldorf und Platz drei. Sechs Spiele vor Schluss macht die Fortuna nicht den Eindruck, als ob sie diesen Vorsprung noch verspielen würde. Zumal dann auch der Hamburger SV, Hannover 96 und der Karlsruher SC patzen müssten.

Stattdessen treibt Hertha die Planungen für die kommende Saison voran. Ein Name der dabei laut "Bild" in den Fokus gerückt ist: Luca Schuler. Der 25-Jährige spielt beim abstiegsbedrohten 1. FC Magdeburg und hat in 24 Zweitligaspielen in dieser Saison fünf Tore erzielt und zwei Vorlagen gegeben.

Der 1,90 Metern große Stürmer wird derzeit von "transfermarkt.de" mit einem Marktwert von 700.000 Euro gelistet. Gut für die Hertha und weitere mögliche Interessenten: Schulers Vertrag läuft im Sommer aus, er wäre ablösefrei.

Eine mitentscheidende Personalie wäre wohl Haris Tabakovic. Herthas bester Torjäger hat sich mit 18 Saisontreffern für höhere Aufgaben empfohlen. Schuler könnte sein Nachfolger werden.

Der Angreifer, der unter anderem beim 1. FC Kaiserslautern, bei der SV Elversberg und beim 1. FC Saarbrücken ausgebildet wurde, ist im Ruhrgebiet vor allem durch seine Zeit bei der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 bekannt. Von Winter 2020 bis zum Sommer 2021 stand er eineinhalb Jahre am Berger Feld unter Vertrag.

In der Saison 2020/21 stehen zwei Bundesliga-Einsätze (null Scorer) zu Buche. In der Regionalliga West traf Schuler in insgesamt 39 Spielen für Schalke zwölfmal und gab fünf Vorlagen - eine gute Quote.

Im Profifußball machte er dann nach seinem Wechsel von Schalke nach Magdeburg auf sich aufmerksam. In 74 Spielen für die Bördestädter traf Schuler 22-mal und gab sechs Vorlagen.

Neben Schuler soll Hertha übrigens auch an dessen Teamkollege Baris Atik dran sein. Der 29-jährige Linksaußen steht in dieser Saison bei vier Toren und neun Vorlagen in 27 Zweitligaspielen und ist ebenfalls absolut gesetzt.