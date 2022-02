MSV Duisburg: Weiterer Kandidat für den Posten als Grlic-Nachfolger

Beim MSV Duisburg gibt es das nächste Gerücht für einen Nachfolger des zurückgetretenen langjährigen Sportdirektors Ivica Grlic. Er war zuletzt in Düsseldorf tätig.

Beim MSV Duisburg läuft die Suche nach einem neuen Sportdirektor auf Hochtouren. Die Rheinische Post bringt nun den nächsten Namen mit dem abstiegsgefährdeten Drittligisten in Verbindung. So soll der langjährige Fortuna-Düsseldorf-Funktionär Uwe Klein als Nachfolger von Ivica Grlic im Gespräch sein. Der Bosnier war in der vergangenen Woche nach elf Jahren auf seinem Posten zurückgetreten.

Der in Siegen geborene Klein war von 2002 bis 2014 zwölf Jahre Co-Trainer bei Fortuna Düsseldorf. Nachdem dort sein Vertrag nicht mehr verlängert wurde, heuerte er als Sportdirektor beim Drittligisten Hansa Rostock an. Nachdem er dort im Dezember 2015 beurlaubte, ging es wieder zurück in die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Ab 1. Juli 2016 wurde er Leiter der Abteilung Kaderplanung und Scouting, ab Juni 2020 dann als Nachfolger von Lutz Pfannenstiel Vorstand des Vereins für das Ressort Sport. Im Januar wurde er an seinem 52. Geburtstag freigestellt. Klein steht noch bis 2023 bei der Fortuna unter Vertrag.

Wie RevierSport aus dem MSV-Umfeld erfuhr, wird über mehrere mögliche Grlic-Nachfolger diskutiert. Auf der Liste sollen dabei auch die Namen von Martin Przondziono (52) und Stephan Küsters (50) stehen. Sowohl Przondziono als auch Küsters - sie spielten einst gemeinsam in den 2000ern beim SC Preußen Münster - sind in Duisburg keine unbekannte. Als "Head of Football & Development" ist Przondziono aktuell für Duisburgs Ausrüster "Capelli Sport" tätig. Er ist für den weiteren Ausbau sowie die strategische Ausrichtung des Bereichs Fußball bei "Capelli Sport" zuständig.