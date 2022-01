MSV Duisburg: Trainer Schmidt warnt vor dem TSV Havelse

Freitag, 14. Januar 2022: Für den MSV Duisburg geht es an diesem Datum ums Eingemachte. Die Rückrunde startet in Havelse für die Zebras, die den Abstieg abwenden wollen.

Gut gelaunt zeigte sich Hagen Schmidt während der virtuellen Pressekonferenz des MSV Duisburg. Der Fußballlehrer arbeitet seit gut zehn Tagen mit seiner Mannschaft und hat ein gutes Gefühl, was die Rückrunde in der 3. Liga angeht.

"Wenn man unser Training sieht, da merkt man schon, dass es anders als im letzten Jahr ist. Wir haben ein neues Jahr und haben auch einen Neustart hingelegt. Wir haben in unserem Trainingslager-Hotel das Ganze nochmal mehr fokussiert und den Jungs klar gemacht, was wir in der Rückrunde sehen wollen. Man merkt jetzt in der Woche schon, dass es in Richtung Wettkampf geht. Alle arbeiten gut und hoch konzentriert. Doch bekanntlich liegt die Wahrheit auf dem Platz. Wir werden sehen, wie wir uns letztendlich am Freitag in Havelse präsentieren", erzählt der MSV-Trainer.

Geht es nach Schmidt, dann hat der Fußballlehrer schon eine klare Vorstellung wie seine Mannschaft ab 19 Uhr dem TSV Havelse begegnen soll. Dass der Gegner nur 13 Punkte auf dem Konto hat, interessiert den 51-Jährigen überhaupt nicht. Eher warnt er seine Profis vor Leichtsinnigkeit. Das Hinspiel gewann der MSV locker mit 3:0. "Wir sollten jetzt nichts aus dem Hinspiel heranziehen. Die Mannschaft des TSV Havelse hat sich in der Liga akklimatisiert. Sie haben sich noch nicht aufgegeben. Jeder will optimal in die Rückrunde starten - auch der TSV Havelse. Wir fahren da gut vorbereitet hin und wollen mit dem weitermachen, was wir schon hier gegen Osnabrück in den ersten 30 Minuten gezeigt haben. Das Trainingslager, die Trainingswoche haben sich positiv gestaltet", sagt der 51-jährige Schmidt.

Mit Dominik Volkmer (Knieprobleme), Chinedu Ekene (Sprunggelenksprobleme), Rudolf Ndualu (Wadenbeinbruch), Marlon Frey und Alaa Bakir (beide Quarantäne nach positiven Corona-Tests) muss Schmidt auf jeden Fall auf fünf Spieler verzichten. Ob Aziz Bouhaddouz (krank) dabei sein wird, ist noch offen. "Er nimmt Antibiotika. Wir müssen mal schauen, wie es bis Freitag aussieht", meint Schmidt, der ergänzt: "Wir haben in den letzten Tagen Schwerpunkte gesetzt: Die Gegentoranzahl ist natürlich zu hoch. Da haben wir in den Trainingseinheiten einiges investiert. Längere Ballbesitzphasen einstudiert, um flexibler zu sein. Unser Fokus gilt jetzt nur dem nächsten Spiel und da ist das Ziel zu punkten, um am Ende der Saison den Klassenerhalt zu schaffen."