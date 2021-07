Wechsel zum MSV? Felix Bastians löst Vertrag in Belgien auf

Felix Bastians ist wieder auf dem Markt. Seinen Vertrag beim belgischen Klub Waasland-Beveren löste er auf.

Nach seiner Station in China bei Tianjin Jinmen Tiger zog es den Bochumer Jungen Felix Bastians nach Belgien in die dortige erste Liga. Doch sportlich lief es nicht wie gewünscht. Nur elf Mal kam der Abwehrspieler für Waasland Beveren zum Einsatz. Am Ende der Saison stand der Abstieg in die 2. Liga. In den Abstiegs-Play-Offs unterlag Waasland Beveren dem RFC Seraing. Nach einem 1:1 in Seraing gab es zuhause eine 2:5-Klatsche, trotz einer 1:0-Führung.

Nach dem Abstieg löste Bastians seinen Vertrag in Belgien nun auf. Der 33-Jährige gab auf der Homepage des belgischen Klubs an, dass er wieder näher an seiner Heimat sein möchte.

Und da kommt unter anderem der MSV Duisburg ins Spiel. Vor der Verpflichtung von Oliver Steurer (kam aus Heidenheim) war der MSV nach Informationen der WAZ an Bastians interessiert.

Und der dürfte seinen Vertrag nur dann auflösen, wenn er ein konkretes Angebot vorliegen hat. Vom MSV? Möglich, so kann der ehemalige Bochumer in der Viererkette auch hinten links spielen.

Viele andere Vereine in der Umgebung kommen aktuell nicht infrage. Schalke oder Fortuna Düsseldorf in Liga zwei, aus der 3. Liga Viktoria Köln, zudem ambitionierte Regionalligisten wie Preußen Münster.

Klar ist: Bastians bringt jede Menge Erfahrung mit. 92 Bundesligaspiele (ein Tor) und 116 Zweitliga-Partien (neun Treffer) hat der Innenverteidiger absolviert.