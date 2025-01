Wie immer ist es ein besonderes Spiel, wenn Schalke 04 und der 1. FC Nürnberg aufeinandertreffen. Hier gibt es die Aufstellungen und letzten Infos.

Es gibt einen Sprechchor, der seit Jahren zum Standard-Repertoire der Fans des FC Schalke 04 gehört. „Schalke und der FCN“ singen sie, egal wie es steht, egal wie die sportliche Situation gerade aussieht. Eine der ältesten und bekanntesten Fanfreundschaften Deutschlands zelebrieren die Anhänger beider Klubs an diesem Samstag (13 Uhr/Sky), wenn S04 und der 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga aufeinandertreffen. Nicht wenige Fans der Clubberer sind bereits am Freitag angereist.

Tabellerisch ist das Duell ein Mittelmaß-Spiel. Schalke ist im Niemandsland Tabellen-13., die Nürnberger sind lediglich zwei Plätze davor. „Natürlich sind wir mit dem Tabellenstand und den bisher erreichten Punkten nicht zufrieden“, sagte Schalkes Vorstandschef Matthias Tillmann in einer Sonderfolge unserer Talksendung „19:04 – Inside Schalke“. Während den Schalkern aber zehn Punkte zu den Aufstiegsplätzen fehlen, ist der Club deutlich näher dran.

Der zweitjüngsten Mannschaft der Liga fehlen lediglich sechs Punkte bis nach ganz oben. Und doch bleibt Trainer Miroslav Klose bescheiden, spricht davon, ein einstelliger Tabellenplatz am Saisonende wäre schon ein großer Erfolg.

Die Schalker müssen auf einige Spieler mit Stammplatz-Potenzial verzichten. Derry John Murkin, der beim 0:0 in Braunschweig vor einer Woche umknickte, soll erst in der kommenden Woche ins Mannschaftstraining zurückkehren. Amin Younes und Janik Bachmann befinden sich noch im Aufbautraining, ihre Rückkehr zur Mannschaft nach längerer Pause ist aber ebenfalls in Sichtweite. Sturm-Riese Emil Höjlund (Muskelfaserriss) fehlt ebenfalls im S04-Kader.

Martin Wasinski, in Braunschweig im Aufgebot, ist nicht mehr da. Er wechselte am Freitagmittag zum KRC Genk nach Belgien, stand beim Zweitliga-Spiel der U23 bei RWD Molenbeek (0:1) schon im Kader. Es gibt zwei Änderungen in der Startelf: Anton Donkor und Tobias Mohr ersetzen Murkin und Christopher Antwi-Adjei (verletzt).

Die Nürnberger, die mit den Ex-Schalkern Florian Flick und Caspar Jander anreisen, müssen den gelbgesperrten Mahir Emreli ersetzen. Besonderen Respekt haben die Schalker vor Torjäger Stefanos Tzimas.

So spielen Sie:

Schalke: Heekeren – Bulut, Schallenberg, Kaminski, Donkor – Seguin, Grüger – Aydin, Karaman, Mohr – Sylla. Trainer: van Wonderen

Nürnberg: Reichert – Jeltsch, Knoche, Karafiat – Villadsen, Flick, Danilo Soares – Castrop, Jander, Justvan – Tzimas. Trainer: Klose

Schiedsrichter: Dr. Max Burda (Berlin)