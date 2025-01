Der Hamburger SV muss vor dem Rückrundenstart einen Verletzungsschock hinnehmen. Ein Verteidiger hat sich das Kreuzband gerissen.

Beim Hamburger SV laufen die Vorbereitungen auf den Rückrundenstart in der 2. Bundesliga auf Hochtouren. Diese werden nun allerdings von einer schweren Verletzung überschattet: Noah Katterbach hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Der Linksverteidiger fällt mehrere Monate aus, die laufende Saison ist vorzeitig für den 23-Jährigen beendet.

"Der HSV wünscht Noah Katterbach viel Kraft und erneut eine erfolgreiche Genesung", teilten die Rothosen mit. Zugezogen hat sich Katterbach die Knieverletzung im Testspiel gegen den FCSB Bukarest am vergangenen Freitag in einem Zweikampf kurz vor dem Abpfiff.

Nach einer MRT-Untersuchung herrschte am Montag traurige Gewissheit. Kurz zuvor hatte Trainer Merlin Polzin noch gesagt: "Wir hoffen, dass es nichts Schlimmes ist und Noah nicht lange ausfällt." Doch diese Hoffnung bestätigte sich nicht.

Besonders bitter: Für Katterbach ist es nicht der erste Kreuzbandriss. Schon im Frühjahr 2023 erlitt er diese Verletzung, damals war er vom 1. FC Köln nach Hamburg verliehen. Sieben Monate später gab der zwölfmalige U21-Nationalspieler sein Comeback in der Kölner Regionalliga-Mannschaft. Der gebürtige Simmerather hatte seine Reha im Rheinland absolviert.

Nach seiner Genesung nahm Hamburg Katterbach im Januar 2024 fest unter Vertrag. In dieser Saison bestritt der Außenverteidiger acht Zweitliga-Partien für den HSV (ein Tor, eine Vorlage). Zuletzt stand er beim 2:2 gegen Schalke im November in der Startelf. Ein weiteres wird nicht dazu kommen. Und auch das Wiedersehen auf dem Platz mit seinem Jugendklub aus Köln am Samstag (20.30 Uhr, RS-Liveticker) fällt aus.

Bei Instagram erhielt Katterbach bereits zahlreiche Genesungswünsche, unter anderem von seinem früheren Kölner Teamkollegen Jan Thielmann. Und er selbst gab sich kämpferisch: "Comeback loading", schrieb Katterbach in seiner Story.