Kaum hat die SV Elversberg die Tabellenspitze der zweiten Liga erklommen, da ist schon der erste Neue da. Er ergänzt die Offensive.

Younes Ebnoutalib kehrt dem Regionalligisten FC Gießen den Rücken und wird sich zum kommenden Jahr der SV Elversberg anschließen. Das gab der Zweitliga-Tabellenführer einen Tag vor dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 bekannt.

Nach seiner fußballerischen Ausbildung in seiner Heimat bei Rot-Weiss Frankfurt und beim SV Wehen Wiesbaden zog es den 1,91 Meter großen Offensivspieler früh ins Ausland. Im Herbst 2022 wechselte Ebnoutalib im Alter von 18 Jahren zum italienischen Club AC Perugia, wo er ein Jahr lang für die U19 auf dem Platz stand und in der vergangenen Saison Einsatzzeiten in der Serie C erhielt.

Nachdem seine Zeit in Italien im vergangenen Winter endete, kehrte Younes Ebnoutalib jedoch wieder in seine Heimat zurück und schloss sich im Sommer dem Regionalligisten FC Gießen an. In den vergangenen Monaten spielte der Stürmer bei den Hessen eine tragende Rolle: In 19 Liga-Spielen erzielte der 21-Jährige sechs Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.

Nun hat er sich also für den nächsten Schritt in Liga zwei empfohlen. "Younes bringt eine Menge Potenzial und das Talent mit, sich auch in der 2. Bundesliga durchzusetzen. Er ist ein schneller, kreativer Stürmer, der hier bei uns die nächsten Schritte gehen kann", sagte SVE-Sportvorstand Ole Book.

Auch der Stürmer selbnst freut sich auf die Reise mit der SVE, die in Liga zwei noch nicht zu Ende sein muss: "Ich bin sehr glücklich über die Chance, mich hier bei der SV Elversberg zu beweisen. Es wird noch mal eine neue Herausforderung für mich, aber ich freue mich darauf, in zwei Wochen die Mannschaft kennenzulernen und dann in ein neues Kapitel zu starten."

Das Ganze ist jedenfalls langfristig ausgerichtet. Der 21 Jahre alte Mittelstürmer hat an der Kaiserlinde einen Dreieinhalbjahresvertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschrieben. Sein Debüt könnte er dann frühestens Mitte Januar im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg feiern.