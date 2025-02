In manchen Ländern Europas darf noch transferiert werden. So in der Schweiz. Hierhin wurde nun ein Stürmer der SV Elversberg verliehen.

Die SV Elversberg verleiht Mohammad Mahmoud bis zum Ende der aktuellen Saison 2024/2025 an den FC Zürich, wo der 20-jährige Stürmer bei der U21 in der Promotion League mehr Einsatzzeiten sammeln soll. Das Transferfenster in der Schweiz ist bis Montag (17. Februar) geöffnet.

Mahmoud war im vergangenen Sommer von der U19 des Bundesligisten VfL Bochum an die Kaiserlinde gewechselt und besitzt in Elversberg einen längerfristig ausgelegten Vertrag bis 2027.

In der laufenden Zweitliga-Saison kam Mahmoud zu vier Kurzeinsätzen für die SVE.

Für seine weitere Entwicklung ist mehr Spielpraxis unter Wettkampfbedingungen wesentlich, weshalb eine Leihe für alle Beteiligten ein sinnvoller Schritt ist", sagt SVE-Sportvorstand Ole Book. "Wir wünschen Mohammad Mahmoud eine gute und erfolgreiche Zeit in der Schweiz."

Preußen Münster: LVM-Versicherung soll Namensrechte-Partner werden

Vorbehaltlich der formalen Zustimmung des Rates der Stadt Münster am 26. Februar wollen die LVM-Versicherung mit Stammsitz in Münster und der SC Preußen im Rahmen einer bis mindestens 2034 angelegten Partnerschaft gemeinsam für die Stadt und die Region wirken – im LVM-Preußenstadion.

"Preußen Münster ist ein traditionsreicher Verein mit einer leidenschaftlichen Fangemeinde. Die LVM Versicherung unterstützt den Verein bereits seit langem und wir freuen uns, unser Engagement nun erheblich auszubauen. Der Verein hat eine große Strahlkraft und wir wollen helfen, ihn weiter nach vorne zu bringen. Das neue LVM-Preußenstadion wird ein großartiger Ort voller Fußballbegeisterung in der Stadt Münster, und wir sind stolz darauf, vom Spatenstich an ein Teil davon zu sein", so LVM-Vorstandsmitglied Peter Bochnia.

Georg Kaldewei, Bereichsleiter Marketing der LVM ergänzt: "Wir freuen uns über das kontinuierliche Wachstum unseres Sportsponsorings. Durch unser Engagement unterstützen wir nicht nur den Sport in Münster, sondern stärken – gemeinsam mit den Preußen – unsere bundesweite Markenpräsenz."

"Auf dem Weg in die Zukunft von Preußen Münster ist die langfristige Partnerschaft mit der LVM ein zentraler Mosaikstein, der sinnbildlich für den Schulterschluss mit der Stadt, der Region und der Wirtschaft steht. Gemeinsam wollen wir im LVM-Preußenstadion nachhaltigen sportlichen Erfolg entwickeln. Dass der Begriff Preußenstadion im Namen erhalten bleibt, dokumentiert das Verständnis der emotionalen Bedeutung des Stadionnamens für die Fans sowie die Bereitschaft, sich als Partner auf Augenhöhe zu verstehen. Das ist in der modernen Welt des Fußballs außergewöhnlich", freut sich Ole Kittner, Geschäftsführer Sport, Strategie und Kommunikation bei SCP auf die Partnerschaft, die weit über das reine Namensrecht hinausgehen und sich auch in gemeinsamen gesellschaftlichen Projekten widerspiegeln soll.

Sie umfasst dabei eine enge Zusammenarbeit, bei der die LVM Versicherung und der SC Preußen Münster gemeinsam Marketing- und Netzwerkprojekte vorantreiben. Ziel ist es, den lokalen Sport langfristig zu fördern und das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb des Vereinsumfelds zu stärken.

Auch Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe begrüßt die angestrebte Partnerschaft: "Wenn zwei starke lokale Institutionen mit großer Reichweite wie der SC Preußen Münster und die LVM Versicherung ihre Partnerschaft vertiefen, profitiert die ganze Stadt. Diese Entscheidung ist ein wichtiges Zeichen für Zusammenhalt, Identifikation und eine erfolgreiche Zukunft. Dass ‚Preußen‘ im Stadionnamen erhalten bleibt, ist ein gutes Bekenntnis der LVM zum Verein, seinen Fans und seiner Tradition."