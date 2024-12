Der SC Paderborn führt de Zweitligatabelle an und kann gegen Schalke 04 am Freitagabend für den Moment davonziehen. Es dürfte wieder besonders auf einen Spieler ankommen.

Bis zu Platz zwölf runter ist der Aufstiegskampf in der zweiten Liga enorm spannend. Und doch ist der FC Schalke 04 nicht dabei. Die Königsblauen hinken den Erwartungen hinterher, kämpfen vielmehr gegen den Abstieg.

Zur Unzeit kommt da das Auswärtsspiel beim SC Paderborn, das am Freitag, 6. Dezember, 18:30 Uhr, ansteht. Der SCP ist das krasse Gegenteil der Königsblauen. Mit vier Punkten Vorsprung auf den Verfolger Hamburger SV führt Paderborn das Feld in der zweiten Liga an.

"Aktuell ist bei uns eine Siegermentalität spürbar. Gerade im Zuge des Erfolges müssen wir demütig und fleißig bleiben", sagte Paderborn-Trainer Lukas Kwasniok im Vorfeld der mit 15.000 Zuschauern natürlich ausverkauften Partie.

Von dieser Siegermentalität kann Schalke nur träumen. Am vergangenen Spieltag setzte es eine 0:3-Heimpleite gegen den 1. FC Kaiserslautern, der als Tabellendritter ebenfalls in Lauerstellung liegt. Ganz anders Paderborn, die zuletzt mit 3:1 bei der starken SV Elversberg gewonnen haben.

Auch das bisher letzte Heimspiel hatte es in sich. In einem dramatischen Spiel gegen den 1. FC Nürnberg sicherte sich der SCP ganz spät die Tabellenführung.

Adriano Grimaldi (6.), Raphael Obermair (55., Foulelfmeter) und Calvin Brackelmann (90.+6) trafen für die Paderborner, die bisher nur eines ihrer 14 Saisonspiele verloren haben.

Torschütze Grimaldi sah in der Schlussphase wegen eines Ellbogenschlags die Rote Karte (78.). Danilo Soares (8.) und Sturmtalent Stefanos Tzimas (51.) sorgten für die Treffer der Franken.

Grimaldi ist entsprechend der einzige Name, der den Paderbornern gegen Schalke nicht zur Verfügung stehen wird. Ansonsten kann Kwasniok aus dem Vollen schöpfen.

Eine Kostprobe? Mit Filip Bilbija kommt einer der besten Scorer der Liga auf die Schake-Abwehr zu. Fünf Tore und fünf Vorlagen sind dem Paderborner bisher gelungen. Das Ranking an führt Karlsruhes Marin Wanitzek, der schon auf vier Tore und neun Assists kommt.