Anthony Modeste zu Schalke 04? Die Königsblauen sollen sich mit dem Stürmer befassen. Sportdirektor Youri Mulder bezieht Stellung.

Schalke 04 offenbart in dieser Saison zahlreiche Problemzonen. Eine davon: der Angriff. Vor dem Heimspiel gegen Jahn Regensburg an diesem Sonntag (Anpfiff 13.30 Uhr, hier im Liveticker verfolgen) haben die Königsblauen in zwölf Spielen 19 Treffer erzielt. Seit Trainer Kees van Wonderen im Amt ist, blieben sie in drei von vier Partien ohne eigenen Treffer.

Für mehr Durchschlagskraft in der Offensive möchte S04 personell nachlegen. Dabei soll Anthony Modeste in den Fokus gerückt sein. Der langjährige Bundesliga-Stürmer ist derzeit vereinslos, spielte zuletzt in Ägypten und soll laut der WAZ eine von mehreren Optionen sein, die der Revierklub derzeit prüft.

Update: Kurz nach den Aussagen von Mulder wurde bekannt, dass Modeste Schalke abgesagt hat. Hier lesen Sie die Hintergründe.

Vor dem Regensburg-Spiel äußerte sich Sportdirektor Youri Mulder im Interview bei Sky zu dem Gerücht. "Da gibt es keine Verhandlungen. Man kann nie etwas ausschließen, aber ich kann auch nicht ausschließen, dass S04 heute 12:0 gewinnt", sagte der Uefa-Cup-Sieger von 1997, der Anfang dieser Woche die Nachfolge von Marc Wilmots angetreten hatte und bis zum Saisonende im Amt bleiben soll.

Er wolle einzelne Personalien nicht kommentieren, so Mulder weiter. Er meinte aber: "Modeste ist ein sehr guter Stürmer. Ich habe es immer genossen, ihn spielen zu sehen."

Weiter angeheizt wurden die Gerüchte derweil von Simon Terodde. Der Zweitliga-Rekordtorjäger, der bis zum Sommer selbst für Schalke stürmte und anschließend seine Karriere beendete, berichtete in seiner Rolle als Sky-Experte von seinem Chatverlauf mit Modeste: "Es kam nur ein Lachsmiley, er wollte nichts rausrücken." Die beiden Angreifer spielten einst beim 1. FC Köln zusammen.

Was klar ist: Mit Modeste würde Schalke einen überaus erfahrenen Spieler gewinnen. Er kommt unter anderem auf 209 Einsätze in der Bundesliga (85 Treffer). Der letzte Pflichtspieleinsatz des 36-Jährigen liegt inzwischen allerdings bereits über vier Monate zurück.