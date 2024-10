Nach zehn Spieltagen hat schon der vierte Klub in der 2. Bundesliga die Trainer-Reißleine gezogen. Diesmal hat ein Aufsteiger gehandelt.

Zehn Spiele, ein Sieg, ein Remis, acht Niederlagen und 4:30 Tore: Der SSV Jahn Regensburg hat nach dem jüngsten 3:8-Debakel gegen den 1. FC Nürnberg die Reißleine gezogen und Aufstiegstrainer Joe Enochs vor die Tür gesetzt.

Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn, begründet die Entscheidung wie folgt: "Die gemeinsame Trennung fällt uns und mir persönlich wirklich sehr schwer. Joe hat im Mai 2023 das Amt in einer schwierigen und komplexen Situation übernommen. Durch seine hervorragende Arbeit zusammen mit dem Trainerteam und der Mannschaft konnten wir gemeinsam in diesem Jahr den direkten Wiederaufstieg in die 2. Liga schaffen. Nach dem bislang nicht zufriedenstellenden Saisonverlauf haben Joe und ich uns nach dem Spiel am vergangenen Freitag in Nürnberg sehr offen, direkt, sachlich und respektvoll ausgetauscht und sind gemeinsam zum Ergebnis gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden."

Weiter meinte Beierlorzer: "Leider haben in den vergangenen Wochen die erhofften Ergebnisse gefehlt, weshalb wir in der Mannschaft einen neuen Impuls setzen müssen. Joe hat im gesamten Verein eine sehr hohe Wertschätzung genossen, als Trainer und als Mensch. Er hat von Beginn an die Werte des SSV Jahn gelebt und große Identifikation mit dem Verein gezeigt. Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei Joe für all das, was er mit der Jahnelf erreicht hat und für die großartigen Momente, die wir mit ihm gemeinsam erleben durften."

Bis auf Weiteres wird Co-Trainer Andreas Patz das Training der Profi-Mannschaft übernehmen. Er wird die Mannschaft gemeinsam mit seinem Trainerteam um Philipp Tschauner, Oliver Seitz und Christoph Rezler auf das Pokal-Heimspiel am Dienstag gegen die SpVgg Greuther Fürth vorbereiten. Die Befassung mit einer Neubesetzung der Position des Chef-Trainers beginnt unmittelbar.

Nach Torsten Lieberknecht (SV Darmstadt 98), Karel Geraerts (FC Schalke 04) und Alexander Zorniger (Greuther Fürth) ist Joe Enochs der vierte Trainer der noch jungen Saison, die erst zehn Spieltage alt ist, der seinen Trainerjob verloren hat.

"Der SSV Jahn ist mir in den vergangenen Monaten sehr ans Herz gewachsen, meine Frau und ich haben uns im Verein und in der Stadt sehr wohl gefühlt. Deswegen ist es für mich persönlich sehr schade, dass sich die Wege nun trennen. Zugleich bin ich dankbar für die Zeit hier und für die vielen Menschen rund um den Verein, die ich kennen und schätzen gelernt habe. Ich möchte mich bei den Verantwortlichen, meinem Trainerteam, der gesamten Mannschaft und dem Staff sowie allen Mitarbeitern herzlich bedanken. Was wir gemeinsam in der vergangenen Saison erreicht haben, macht mich sehr stolz. Leider haben wir es in den vergangenen Wochen in der laufenden Zweitliga-Saison nicht geschafft, gute Ergebnisse zu erzielen. Ich bin davon überzeugt, dass in der Mannschaft das entsprechende Potential steckt, um zurück in die Erfolgsspur zu kehren und den Klassenerhalt zu schaffen", sagte Joe Enochs.