Der FC Schalke 04 lässt zum Heimspiel gegen den 1. FC Köln eine alte Tradition aus Parkstadion-Zeiten wieder aufleben. Aber eine Besonderheit gibt es.

Schalkes Abteilungsleiter für den Fußball der Frauen beim FC Schalke 04 hatte es in der vergangenen Woche im Gespräch mit Reviersport bereits angedeutet. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Beginnend mit dem Heimspiel am Sonntag gegen den 1. FC Köln wird es wieder Vorspiele auf Schalke geben.

Nur die älteren S04-Fans werden sich vielleicht noch daran erinnern können: Im Parkstadion geb es früher regelmäßig vor dem Heimspielen der Profis sogenannte Vorspiele. Dabei traten Mannschaften aus dem Nachwuchsbereich in der sich langsam immer weiter füllenden Betonschüssel gegeneinander an.

Das war eigentlich immer eine runde Sache. Vor allem wenn das eigene Team ein Tor erzielte, wurde den Kids schon mal kräftig und laut gejubelt. Für die Nachwuchskicker war das stets ein Riesenerlebnis. Mit zunehmender Kommerzialisierung und nach dem Umzug in die Arena wurde dieses eigentlich natürlichste alle Vorprogramme aussortiert.

Jetzt lebt diese alte Tradition wieder auf. "Wie vor über 20 Jahren treten dabei 75 Minuten vor Anpfiff U-Teams der Knappenschmiede oder des Schalker Frauen- und Mädchenbereichs gegen den Gegner der jeweiligen Partie, Mannschaften aus dem Fußballkreis Gelsenkirchen oder der S04-Fußballschule auf dem Rasen der VELTINS-Arena an", schreibt der Klub in seinen Vereinsmedien.

Am Sonntag messen sich die U13-Jugendmannschaften des Gegners 1. FC Köln und des Gastgebers Schalke 04 auf dem Rasen der Arena, auf dem ab 13.30 Uhr auch die Profis spielen werden. Mehr Motivation für den Nachwuchs geht kaum.

Dieses Vorspiel soll künftig wieder regelmäßig vor den Heimspielen der Königsblauen stattfinden. Und was hat Frauen-Fußball-Abteilungsleiter Boris Liebing damit zu tun? Nun, es gibt eine Besonderheit, die es früher nicht gab. Damals traten nur Jungen-Mannschaften gegeneinander an. Das ist jetzt anders. Und deshalb - Ladys first - spielen am Sonntag die U13 Mädchen-Teams beider Vereine gegeneinander.