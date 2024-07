2. Liga: 1. FC Köln macht diesen talentierten U19-Innenverteidiger zum Profi

Der 1. FC Köln darf in diesem Sommertransfer-Fenster noch keine Spieler verpflichten. Da muss der Zweitligist auch andere Wege gehen und intern nach Verstärkungen schauen.

Der Fußball-Zweitligist 1. FC Köln hat nach Informationen von RevierSport Marlon Monning mit einem Profivertrag ausgestattet. Bisher lief der Innenverteidiger, der in der letzten Saison sechs U19-Einsätze und ein Regionalliga-Spiel bestritt, mit einem Fördervertrag auf.

Der 19-Jährige, der in der Saison 2022/23 den DFB-Pokal der Junioren mit dem FC gewann, gilt als eines der großen Talente beim FC, jedoch konnte er sich in der letzten Saison im Herrenbereich in der Regionalliga noch nicht durchsetzen.

Das soll jetzt gelingen. Sein Berater Manfred Batz betont gegenüber RevierSport: "Ich bin fest davon überzeugt, dass der Familienmensch Marlon, nachdem die Tinte auf seinem Profivertrag vom 25. Juni 2024 getrocknet ist, sowohl bei der U21 als auch den Profis den nächsten großen Schritt macht."

Sollte der gebürtige Kölner Monning nun wirklich in Köln durchstarten, dann muss man sich schnell an einen Tisch setzen. Denn der neue Vertrag läuft schon nach der Saison 2024/2025 - und dann kann der 1. FC Köln auch wieder externe Transfers tätigen.

Es liegt nun an Monning zu beweisen, dass er auch für die Zukunft nicht nur ein Talent, sondern allen voran eine Verstärkung für den 1. FC Köln sein kann.

1. FC Köln: "Effzeh" hat einige U19-Talente verpflichtet und verliehen

Die Verantwortlichen um den neuen Trainer Gerhard Struber verpflichteten in diesem Sommer schon einige talentierte Spieler aus dem U19-Bereich. Diese mussten aber aufgrund der Fifa-Transfersperre, die dem "Effzeh" auferlegt wurde, zunächst einmal ausgeliehen werden.

Mansour Ouro-Tagba kommt vom TSV 1860 München nach Köln. Doch zunächst einmal wird der Mittelstürmer für Zweitliga-Konkurrent SSV Jahn Regensburg auf Torejagd gehen. Chilohem Onuoha kommt von RB Leipzig und der 19-Jährige wurde an den Sportclub Verl ausgeliehen. Auch die Brüder Said El Mala (17) und Malek El Mala (19) werden, wie Onuoha, zunächst in der 3. Liga spielen. Nach der Verpflichtung des 1. FC Köln werden die Brüder weiter für ihren Ex-Klub Viktoria Köln spielen.