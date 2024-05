Gleich zwei personelle Entscheidungen fielen bei Schalke nach dem 0:2 bei Greuther Fürth.

Eigentlich war es nur ein normaler Wechsel in der 90. Minute. Doch der hat Konsequenzen. Denn durch seine ersten Profisekunden verlängerte sich der Vertrag von Rechtsverteidiger Taylan Bulut bei Schalke 04 bis zum 30. Juni 2026.

Er kam für Steven van der Sloot, der Schalke nach der Saison verlassen muss. Für den 18-jährigen Bulut waren es die ersten Minuten in der 2. Bundesliga. Und dadurch der neue Vertrag, er wird das Spiel in Fürth trotz der 0:2-Niederlage nie vergessen.

Bisher kam er zuvor fast nur in der U19-Bundesliga für Schalke zum Einsatz. Dort stand er in der laufenden Saison 18 Mal auf dem Feld (vier Treffer, ein Assist). Zuvor feierte er auch in der Regionalliga sein Debüt. Beim 4:0 gegen Ahlen spielte er über 90 Minuten durch und bekam ein Lob vom Trainer.

In Fürth konnte er nach seiner Einwechslung nichts mehr bewirken, zum Spiel selber sagte sein Trainer Karel Geraerts: "Fürth ist fußballerisch eine der besten Mannschaften der Spielklasse. 30 Minuten war es ein Spiel von Mannschaften, die spielen wollten. Fürth wurde dann besser. In der zweiten Hälfte war das 1:0 verdient. Wir hatten eine gute Chance durch Kenan Karaman, dann könnte es ein anderes Spiel werden. Dann kam das 2:0, dann war das Spiel vorbei."





Fürths Trainer Alexander Zorniger war zufrieden mit dem Ende der Spielzeit seiner Elf: "Es war ein gelungener Abgang aus der Runde, wir haben nochmal viel von dem gezeigt, was wir wollen. In der zweiten Halbzeit sind wir dafür belohnt worden. Es tut allen gut, wenn du mit so einem Erfolgserlebnis rausgehst. Auf die Runde können wir sehr stolz sein. 50 Punkte, das hat was. In einer Liga mit solchen Traditionsvereinen in der vorderen Hälfte zu sein, da kann man stolz sein."

Zorniger geht nun in den Urlaub, kehrt dann nach Fürth zurück. Gleiches gilt für Geraerts, der nach dem Spiel auf die Frage, ob er bei Schalke bleiben würde, antwortete: "Ja. Ich habe einen Vertrag und bin glücklich hier.“

Damit beendete er die Spekulationen um einen Sommerwechsel. Der Belgier wird den Sommerumbruch bei Schalke gestalten, um dann in der neuen Saison erfolgreicher zu sein als zuletzt.