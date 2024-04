FC Schalke 04: Geraerts wohl weiter im Visier vom FC Brügge, doch Interimstrainer punktet

Der Trainer des FC Schalke 04 ist weiter beliebt, in Belgien hofft man auf eine schnelle Entscheidung, was die Sommerlösung beim FC Brügge angeht.

Fünf Spieltage vor dem Ende der Saison kämpft der FC Schalke 04 in der 2. Fußball-Bundesliga noch um den Klassenerhalt. Sollte dieser gelingen, wird es im Sommer einen Umbruch im Kader geben.

Sicher ist: Es wird eine zweistellige Anzahl an Abgängen geben. Die Frage, die offen ist: Wird S04-Trainer Karel Geraerts diesen Umbruch erleben und aktiv mitgestalten? Oder wechselt er im Sommer nach Belgien?

Denn die Gerüchte, wonach er der Topkandidat beim FC Brügge sein soll, wollen nicht verstummen. Die Belgier haben sich vor einigen Wochen von Ronny Deila getrennt, seitdem hat Co-Trainer Nicky Hayen das Sagen.

Für den Sommer wird noch nach der passenden Trainerlösung gesucht. Geraerts ist ein Thema, doch Hayen kann seit seiner Übernahme punkten. In fünf Partien war er für den FC Brügge verantwortlich. Es gab vier Siege und ein Remis.

In der Conference League wurde nun PAOK Saloniki ausgeschaltet, Brügge steht im Halbfinale, wo es gegen den AC Florenz geht (am 2. und 9. Mai). Siegt Hayen weiter, in der Liga könnte der FC Brügge noch den dritten Platz erreichen, wird er weiter seine Argumente sammeln, obwohl Brügge eigentlich Flagge zeigte und erklärte, dass im Sommer ein externer Coach verpflichtet werden soll.

Geraerts wollte sich bisher nicht zu den Gerüchten äußern. Er steht in Gelsenkirchen noch bis zum 30. Juni 2025 unter Vertrag - und fühlt sich wohl, auch wenn es beim FC Schalke zuletzt wieder unruhig wurde.

Auch aufgrund seiner Entscheidungen, wie die, dass Dominick Drexler nach Timo Baumgartl zur U23 geschickt wurde. Klar ist: Brügge möchte vermutlich schnell Klarheit, nachdem es dem Vernehmen nach von Ruud van Nistelrooy eine Absage gegeben hat.

Sollte Geraerts sich nicht äußern, scheint es derzeit am wahrscheinlichsten, dass der 43-jährige Interimstrainer Hayen befördert wird und es auf eine interne Lösung hinauslaufen könnte.