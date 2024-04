Ron Schallenberg und Brandon Soppy sind womöglich schon für Nürnberg eine Option. Eine Verletzung trübt die Stimmung auf Schalke.

Am Dienstagnachmittag hat beim FC Schalke 04 die Vorbereitung auf das wichtige Zweitliga-Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg an diesem Samstag (20.30 Uhr Sky und Sport1) begonnen.

Erstmals nicht mit auf dem Trainingsplatz stand Mittelfeldspieler Dominick Drexler (33), der von Trainer Karel Geraerts am Mittag suspendiert wurde. Bis auf Weiteres wird er genau wie Timo Baumgartl (28) nur noch mit der U23 trainieren.

Nicht dabei war am Dienstag zudem Assan Ouédraogo. Der 17 Jahre alte Hoffnungsträger arbeitete nach seinem Startelf-Einsatz beim 1:1 in Hannover nur individuell – eine Maßnahme der Belastungssteuerung. Denn nach monatelanger Verletzungspause wurde Ouédraogo, der in Hannover sogar seinen zweiten Saisontreffer erzielen konnte, in der zweiten Halbzeit entkräftet ausgewechselt. Das Nürnberg-Spiel soll jedoch nicht in Gefahr sein.

Schalke: Stürmer Niklas Castelle droht das Saisonaus Wieder auf dem Platz standen dafür zwei zuletzt verletzte Profis: Ron Schallenberg (25) und Brandon Soppy (22), die zuletzt beide mit Muskelverletzungen gefehlt hatten, absolvieren wieder die komplette Einheit. Sogar an den intensiven Spielformen konnte das Duo wieder teilnehmen. Womöglich reicht es bei den beiden Defensivspielern sogar schon am Samstag wieder für Kaderplätze.





Die Freude über die beiden Rückkehrer wurde bei böigem Wind in Gelsenkirchen allerdings von einer Verletzung getrübt. Wenige Minuten vor Ende der Einheit verletzte sich Stürmer Niklas Castelle am Oberschenkel.

Eine genaue Diagnose steht noch aus, doch der erste Eindruck machte den Schalkern wenig Hoffnung. Unter Tränen wurde der 21-Jährige auf einem Golf-Cart in die Kabine gefahren. Dem Angreifer, der sich aus der U23 zu den Profis hochgekämpft hat, droht das vorzeitige Saisonaus. Zum Rückrundenauftakt beim 0:2 gegen den Hamburger SV kam Castelle zu seinem bislang einzigen Einsatz in der 2. Bundesliga.