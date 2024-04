Hannover 96 13:30 FC Schalke 04 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Diese Euphorie ist bemerkenswert: Der VfL Osnabrück steuert schnurstracks auf den Abstieg in Liga drei zu, doch die Fans strömen an die Bremer Brücke. So auch gegen Schalke 04.

Wenn der VfL Osnabrück am Samstag, 4. Mai, auf den FC Schalke 04 trifft, dann ist es gut möglich, dass der Abstieg der Niedersachsen in Liga drei bereits feststeht. Acht Punkte hängen die Lila-Weißen aktuell hinter dem Relegationsplatz 16, sind Letzter der 2. Bundesliga. Der Euphorie rund um die Heimspiele des VfL Osnabrück tut das keinen Abbruch. Am Mittwoch, 3. April, hatten die Niedersachsen die erste Verkaufsphase für die Heimbereiche gegen den FC Schalke 04 eingeleitet. Binnen kurzer Zeit waren alle verfügbaren Tickets vergriffen. Am Donnerstag, 4. April, gingen dann die restlichen Heim-Tickets in den Verkauf. Wenig überraschend: Auch die waren schnell weg. "Es war erneut eine Sache von wenigen Minuten. Die Partie gegen Schalke ist komplett ausverkauft", vermeldete der VfL am Nachmittag. Der Gästeblock wird bei den reisefreudigen Schalker Fans natürlich auch bis auf den letzten Platz sein. Damit wäre alles angerichtet für ein heißes Kellerduell an der Bremer Brücke. Worauf die Osnabrücker hoffen, das wollen die Schalker gerne vermeiden. Schließlich hat Schalke 04 das Tabellenmittelfeld vor Augen und könnte sich mit Siegen endlich vom Tabellenkeller distanzieren. Wehen Wiesbaden, der 1. FC Magdeburg und auch die SV Elversberg liegen in Reichweite. Die Osnabrücker benötigen nach aktuellem Stand allein mindestens drei Erfolge, um Platz 16 zu erreichen. Es könnte sein, dass die Niedersachsen schon vor dem 32. Spieltag rechnerisch abgestiegen sind. Der Euphorie und der Lust der Fans, das altehrwürdige Stadion an der Bremer Brücke zu besuchen, tut das aber offenbar keinen Abbruch. Die Restprogramme der beiden Teams in der Übersicht: FC Schalke 04 (Platz 14, 31 Punkte, -12-Tore): Hannover 96 (A) 1. FC Nürnberg (H) SV Elversberg (A) Fortuna Düsseldorf (H) VfL Osnabrück (A) Hansa Rostock (H) Greuther Fürth (A) VfL Osnabrück (Platz 18, 21 Punkte, -28 Tore): SpVgg Greuther Fürth (H) Holstein Kiel (A) Eintracht Braunschweig (H) 1. FC Magdeburg (A) FC Schalke 04 (H) FC St. Pauli (A) Hertha BSC (H)

