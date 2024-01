Es gibt in der Winter-Transferperiode 2024 doch noch einen Zugang für den FC Schalke 04: Die Königsblauen leihen Darko Churlinov aus.

Die mögliche Rückkehr von Darko Churlinov zum Zweitligisten FC Schalke 04 hatte in den vergangenen Monaten Züge einer Daily Soap - der Wechsel war mal mehr, mal weniger wahrscheinlich. Dann erschien ein Foto, das Churlinov mit André Hechelmann, dem Technischen Direktor von S04, zeigt.

Nun gibt es ein Happy End: Nach Informationen dieser Redaktion ist der Wechsel perfekt. Nur noch der Medizincheck trennt den 23 Jahre alten Churlinov von einer Rückkehr. Dieser soll am Sonntag erfolgen. Sky berichtete zuerst.

Churlinov steht beim Premier-League-Aufsteiger FC Burnley noch bis Juni 2026 unter Vertrag, kam in der Vorrunde aber nur für die U21 zum Einsatz. Lange musste er sich von einer im Mai erlittenen Sepsis erholen - was ihm formidabel gelang. Pflichtspiele bestritt er lediglich für die nordmazedonische Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation.

Vor zwei Jahren hatten die Schalker den Flügelstürmer von der Ersatzbank des VfB Stuttgart geholt - auf Leihbasis. Schnell dribbelte er sich in die Herzen der Fans, trug in 22 Spielen zwei Tore und sechs Vorlagen zum Aufstieg bei. Nach der Aufstiegsfeier sagte Churlinov klar, er würde gern auf Schalke bleiben wollen. Doch die Schalker konnten sich mit dem VfB Stuttgart nicht einigen, weshalb Churlinov dann nach Burnley weiterzog.

Die Verpflichtung nun erfolgt wieder auf Leihbasis bis Saisonende - eine Kaufoption wurde vereinbart. Es gibt Gründe für und gegen eine Verpflichtung. Dafür spricht, dass Churlinov bei den Fans beliebt ist, dass Trainer Geraerts einen Spielertypen wie ihn gefordert hat. Dagegen spricht, dass ihm die Spielpraxis fehlt - und er mit Premier-League-Selbstbewusstsein zum Zweitliga-14. kommt. Da wird sich Churlinov umstellen müssen.