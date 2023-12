2. Bundesliga: Hertha dominiert Elversberg, Paderborn ringt Hannover nieder

Hertha hat einen Lauf und klettert auf Rang acht. Schalke bleibt trotz des Erfolgs gegen Osnabrück auf Platz 16.

Bundesliga-Absteiger Hertha BSC schiebt sich in der 2. Fußball-Bundesliga weiter nach vorn. Mit dem 5:1 (2:1)-Erfolg gegen Aufsteiger SV Elversberg am Sonntag blieben die Berliner auch im fünften Spiel nacheinander unbesiegt und erreichten mit dem achten Tabellenplatz ihre bislang beste Saisonplatzierung. Dreimal Florian Niederlechner (23./61./67.), der damit vergangenen in drei Spielen fünf Tore erzielte, sowie Linus Gechter (12.) und Jonjoe Kenny (71.) trafen zum sechsten Saisonsieg der Hertha.

Im Kampf um den Klassenverbleib teilten sich der Karlsruher SC und Hansa Rostock beim 2:2 (1:2) die Punkte. Damit bleibt der FC Schalke 04 trotz des 4:0-Sieges gegen den VfL Osnabrück auf Rang 16. Igor Matanovic (45.) und Budu Siwsiwadse (81.) retteten dem KSC das Remis nach 0:2-Rückstand.

Paderborn trifft spät gegen zehn Hannoveraner

Im dritten Sonntagsspiel sicherte sich der SC Paderborn durch einen späten Treffer von Florent Muslija (90.+1) den 1:0 (0:0)-Sieg gegen Hannover 96, die ab der 20. Minute nach einem Platzverweis von Louis Schaub in Unterzahl spielten. Damit bleiben die Niedersachsen in der 2. Liga sieglos gegen die Ostwestfalen.

Im Aufstiegskampf bleibt der FC St. Pauli somit der große Favorit. Der Tabellenführer behielt auch nach dem 2:2 im Stadtderby gegen den Hamburger SV seine weiße Weste und führt die Liga mit 14 Spielen ohne Niederlage an. Im Top-Spiel am Freitagabend führte ein Slapstick-Eigentor von HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes zur 2:0-Führung der Gastgeber, ehe die Mannschaft von Trainer Tim Walter noch zum 2:2 kam.

Die Ansprüche des FC St. Pauli sind gestiegen. „Dass wir uns über ein Unentschieden gegen den HSV ärgern, ist eine große Sache für den FC St. Pauli“, sagte Präsident Oke Göttlich. Erster Verfolger ist nun Holstein Kiel nach dem 3:2 gegen Wehen Wiesbaden. Der HSV fiel auf Rang drei zurück.