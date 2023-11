2. Bundesliga: St. Pauli souverän - Fortuna Düsseldorf verliert gegen Wehen

Der FC St. Pauli bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga in beeindruckender Manier das Maß aller Dinge.

Das abgezockte Team von Fabian Hürzeler gewann bei der zuletzt formstarken SV Elversberg souverän mit 2:0 (2:0) und blieb auch im zwölften Saisonspiel ungeschlagen. Mit nun 26 Punkten festigten die Kiezkicker ihre Tabellenführung und vergrößerten den Abstand auf den Relegationsplatz zumindest vorübergehend auf fünf Punkte.

Bei Fortuna Düsseldorf streikte die Torfabrik: Nach 14 Treffern in den letzten drei Pflichtspielen stellten die Rheinländer die Produktion weitgehend ein und unterlagen überraschend Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden mit 1:3 (0:3). Damit verlor Düsseldorf nicht nur den Kontakt zum Spitzenreiter, sondern könnte auch am Wochenende von den Aufstiegsplätzen verdrängt werden.

Johannes Eggestein (16.) traf vor 10.150 Zuschauern im sechsten Pflichtspiel für St. Pauli nacheinander, ehe Marcel Hartel (31.) die Führung ausbaute. Elversberg war zuvor sieben Ligaspiele in Serie ungeschlagen geblieben und hatte davon fünf gewonnen. Mit 18 Punkten nach zwölf Spieltagen sind die Saarländer auf ihrer Mission Klassenerhalt dennoch weiter voll im Soll.

Hyun-Ju Lee (10.), Amar Catic (26.) und John Iredale (42., Foulelfmeter) brachten die Gäste in Düsseldorf schon vor der Pause klar in Führung, Yannik Engelhardt (79.) verkürzte in der Schlussphase. Wiesbaden, seit vier Spielen ungeschlagen bei nur einem Gegentor, verbesserte sich vorerst auf den siebten Rang.