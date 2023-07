2. Liga: 75 Spieler in der Regionalliga West - Dieser Torwart wechselt zum Aufsteiger

Die Spielvereinigung Elversberg hat einen Torwart verpflichtet, den die Fans der Regionalliga West gut kennen. Auch die, der SG Wattenscheid 09.

Die SV Elversberg hat ihr Torhüter-Team für die neue Saison in der 2. Bundesliga vergrößert und Keeper Tim Boss verpflichtet. Der 30-Jährige war in der vergangenen Saison für den 1. FC Magdeburg im Einsatz und erhält bei der SVE einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2025.

Boss, ein gebürtiger Kölner, wurde nach seiner Zeit bei seinem Jugendverein SV Auweiler Esch bei Bayer 04 Leverkusen und dem Wuppertaler SV ausgebildet, wo er jeweils in der Junioren-Bundesliga zum Einsatz kam.

Den Schritt in den Seniorenbereich vollzog der 1,86Meter große Torhüter 2012 mit dem Wechsel zur Fortuna Düsseldorf II. Sowohl für Düsseldorf als auch anschließend bei der SG Wattenscheid 09 - Saison 2014/2015 - war er in der Regionalliga West aktiv und kam vereinsübergreifend auf 75 Einsätze (104 Gegentor).

Zur Saison 2015/2016 ging es für den Keeper eine Liga nach oben – mit Fortuna Köln war Tim Boss drei Jahre lang in der 3. Liga im Einsatz und stand dabei in 60 Liga-Spielen zwischen den Pfosten. Insgesamt kommt er auf 98 Begegnungen (151 Gegentreffer) in der 3. Liga.

Nach zwei Jahren bei Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga schloss sich Boss zur Saison 2020/2021 schließlich dem SV Wehen Wiesbaden in der 3. Liga an, wo er in zwei Jahren auf weitere 38 Drittliga-Einsätze kam. In der vergangenen Saison war der Torwart nun erneut in der 2. Bundesliga beim 1. FC Magdeburg unter Vertrag und kam dabei in drei Liga-Spielen zum Einsatz.

"Mit Tim haben wir einen erfahrenen Torwart mit einer guten Spieleröffnung für unsere Mannschaft gewonnen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit ihm", sagt SVE-Sportvorstand Ole Book. Boss ergänzt: "Die SV Elversberg hat mit dem Aufstieg etwas Großes erreicht und es fühlt sich gut an, nun ein Teil davon zu sein. Ich freue mich auf den Einstieg ins Training mit den Jungs und darauf, sie schnell besser kennenzulernen."