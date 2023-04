Zweitligist 1. FC Magdeburg hat gute Karten im Abstiegskampf. Mit einem wichtigen Offensivspieler wurde der Vertrag vorzeitig verlängert.

Der 1. FC Magdeburg kassierte am Samstagnachmittag gegen das Tabellenschlusslicht SV Sandhausen eine 1:2-Niederlage. 72 Prozent Ballbesitz und 18 zu 8 Torschüsse reichten nicht für ein Erfolgserlebnis.

Es war die erste Heimniederlage seit dem 18. Februar (1:2 gegen St. Pauli). Dadurch verpasste die Mannschaft von Trainer Christian Titz einen großen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Trotzdem hat der Aufsteiger weiterhin alles in der eigenen Hand.

Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt fünf Punkte und sieben Zähler auf den ersten Abstiegsrang, dazu hat der FCM das bessere Torverhältnis. Es müsste schon viel passieren, dass die spielstarken Magdeburger am Ende der Saison direkt wieder absteigen.

Unabhängig vom Ausgang der Saison haben die Verantwortlichen aber bereits eine wichtige Personalentscheidung verkündet. Denn: Jason Ceka hat sein Arbeitspapier beim Zweitligisten verlängert. Über die Vertragsmodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Ceka wechselte 2021 von der U23 des FC Schalke 04 zum FCM und war in 64 Pflichtspielen bislang an 31 Treffern direkt beteiligt. Mit acht Assists ist Magdeburgs Nummer zehn in dieser Saison der Top-Vorlagengeber seines Vereins.

"Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung beim FCM. In Magdeburg fühle ich mich enorm wohl, konnte mich seit meinem Wechsel zum Club super entwickeln und der Mannschaft auf dem Platz helfen. Das möchte ich auch in Zukunft fortsetzen und mit dem Verein weiterhin erfolgreich sein", wird Ceka in der Pressemitteilung des Klubs zitiert.

Von Coach Titz wird der 1,69-Meter-Mann – gemeinsam mit Tatsuya Ito und Baris Atik – liebevoll die "Mickey-Mäuse" genannt. Der gebürtige Essener spielte von 2005 bis 2011 und 2016 bis 2017 insgesamt sieben Jahre für Rot-Weiss Essen und bildete früher mit Ahmed Kutucu (früher Schalke, jetzt Sandhausen) in der Jugend ein starkes Sturmduo.

Für den FC Schalke 04 lief der Offensivmann sogar neun Jahre auf. Erst in der U13, später in der U19 unter Trainer-Ikone Norbert Elgert und zum Abschluss für die U23 in der Regionalliga West.

Kurz vor seinem Wechsel nach Magdeburg im Sommer 2021 wurde auch intensiv über eine Rückkehr zu RWE verhandelt. Doch das kam nicht zustande und Jason Ceka entschied sich dann für den 1. FC Magdeburg. Auch in der kommenden Saison wird der Flügelflitzer weiterhin in blau und weiß auflaufen…