2. Bundesliga: Nürnberg atmet auf, Kaiserslautern träumt weiter vom Aufstieg

22. Spieltag in der 2. Bundesliga: Kaiserslautern und Nürnberg siegen, Paderborn verpasst den Sprung auf den Relegationsrang.

Dem 1. FC Nürnberg ist in der 2. Fußball-Bundesliga ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf gelungen. Mit dem bisherigen Sportdirektor Dieter Hecking auf der Bank gewannen die Franken am Samstag gegen den Tabellenletzten SV Sandhausen 1:0 (0:0). Kwadwo Duah sorgte per Foulelfmeter in der 86. Minute für den Sieg. Dadurch rückte Nürnberg vorerst auf den zwölften Tabellenplatz vor.

Der SC Paderborn schaffte im Auswärtsspiel gegen Holstein Kiel nur ein 1:1 (1:0). Durch das Unentschieden konnte das Team von Trainer Lukas Kwasniok nicht auf den Relegationsplatz springen und belegt weiter Rang vier. Der 1. FC Kaiserslautern setzte sich gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth mit 3:1 (1:0) durch. Die Gäste waren nach einer Gelb-Roten Karte ab der 29. Minute nur noch zu zehnt auf dem Platz. Kaiserslautern belegt einen Punkt hinter Paderborn Rang fünf.