2. Bundesliga: Paderborn nach Schützenfest gegen Karlsruhe Tabellenführer

Der erste Tabellenführer der neuen Zweitliga-Saison heißt SC Paderborn. Die Ostwestfalen gewannen gegen Karlsruhe mit 5:0. Auch der HSV startete siegreich.

Top-Favorit Hamburger SV hat mit großer Mühe und dank Torjäger Robert Glatzel den erwarteten Auftaktsieg in der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Der Tabellendritte der vergangenen Saison setzte sich am Sonntag bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig mit 2:0 (0:0) durch und feierte damit im ersten Spiel gleich den ersten Punktedreier. Beide Treffer für den HSV erzielte Mittelstürmer Robert Glatzel in der 67. und 76. Minute.

Erster Tabellenführer der neuen Spielzeit ist der SC Paderborn, die Ostwestfalen gewannen am Sonntag mit 5:0 (0:0) gegen den Karlsruher SC und stürmten damit auf Platz eins. Nach einer schwachen ersten Halbzeit erzielten Florent Muslija per Foulelfmeter (56.), Robert Leipertz (65.), Julian Justvan, Felix Platte (72.) und Sirlord Conteh (75.) vor 9399 Zuschauern die Treffer zum verdienten Erfolg der Paderborner, die den nachlassenden KSC am Ende förmlich überrollten.

Im dritten Spiel des Sonntags siegte der 1. FC Heidenheim bei Hansa Rostock mit 1:0 (0:0). Das Tor des Tages erzielte Angreifer Stefan Schimmer in der 50. Minute.