1. FC Magdeburg: Große Ehre für Ex-Essener Amara Condé

Mit dem 1. FC Magdeburg ist Amara Condé in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Jetzt wurde der Ex-Spieler von Rot-Weiss Essen zum Kapitän ernannt.

In der Aufstiegssaison des 1. FC Magdeburg spielte Amara Condé eine wichtige Rolle im Team von Christian Titz, verpasste nur eine von 38 Partien. Und auch in der 2. Bundesliga ist der 25 Jahre alte Mittelfeldmann als zentrale Figur eingeplant. Das verdeutlicht eine jüngst beim FCM getroffene Entscheidung: Condé wird die Mannschaft in der kommenden Saison als Kapitän aufs Feld führen. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Unterstützt wird er von Offensivmann Baris Atik.

Neben dem Duo gehören Alexander Bittroff, Andreas Müller und Malcolm Cacutalua zum Mannschaftsrat der Sachsen-Anhalter. Der bisherige Kapitän Tobias Müller hat den Klub in Richtung des SC Paderborn verlassen. Jetzt übernimmt Condé, der vor einem Jahr von Rot-Weiss Essen in den Osten wechselte.

1. FC Magdeburg: Ex-Uerdinger wird nicht verpflichtet

Und lang wird es nicht mehr dauern, ehe Condé die Binde erstmals in einem Pflichtspiel tragen wird. Am Samstagabend (20.30 Uhr) starten die Magdeburger in die Zweitliga-Spielzeit. Zum Auftakt kommt Fortuna Düsseldorf. Über 20.000 Tickets hat der 1. FC bereits verkauft.

Die Landeshauptstädter hätten "in der Rückrunde gut und konstant gepunktet", betonte Trainer Titz in einer Medienrunde vor dem Duell. "Wir erwarten eine laufstarke, kompakte und spielstarke Mannschaft." Generell sei die Liga laut Titz "enorm ausgeglichen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass jeder jeden schlagen kann. Es gibt viele Teams, die eine hohe Qualität haben."

Zwei Spieler, die Magdeburg in der Saison nicht helfen werden: Heinz Mörschel und Sercan Sararer. Am Donnerstag teilte der FCM mit, die beiden Probespieler nicht verpflichten zu wollen. Mörschel spielte zuletzt für Dynamo Dresden und davor für den KFC Uerdingen. Sararer lief in der Vorsaison für Türkgücü München auf.