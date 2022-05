Schalke: Diese drei Rekorde jagt Torjäger Terodde in Nürnberg

Der FC Schalke 04 trifft zum Saisonabschluss am Sonntagnachmittag auf den 1. FC Nürnberg. Torjäger Simon Terodde winken mehrere Rekorde.

Der Aufstiegserfolg des FC Schalke 04 hat viele Gesichter, einen riesigen Anteil an der Rückkehr in die Bundesliga trägt zweifelsohne Simon Terodde. 29 Saisontore hat der Stürmer beigetragen. In der heißen Saisonphase drehte Terodde richtig auf, erzielte zehn Treffer in den letzten sechs Spielen. Das löste sogar Forderungen nach einer Berufung für die deutsche Nationalmannschaft aus.

Während es für Schalke beim Saisonabschluss beim 1. FC Nürnberg am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr, RS-Liveticker) um die Zweitliga-Meisterschaft und damit verbundene zusätzliche Einnahmen geht, jagt Terodde am letzten Spieltag gleich mehrere individuelle Bestmarken.

Mit seinen 29 Toren hat er die Torjäger-Kanone bereits so gut wie sicher. Der erste Verfolger Robert Glatzel (Hamburger SV) hat acht Treffer weniger erzielt. So winkt Terodde ein neuer Zweitliga-Rekord, denn er würde bereits zum vierten Mal (nach 2015/16, 16/17, 18/19) zum besten Schützen der Zweiten Liga ausgezeichnet werden. Das hat vor dem 34-Jährigen noch keiner geschafft.

Ist Terodde auch am Sonntag in Nürnberg erfolgreich, würden zwei weitere Rekorde purzeln. Einerseits seine persönliche Tor-Marke, die er vor drei Jahren im Trikot des 1. FC Köln mit 29 Treffern aufgestellt hat. Und darüber hinaus winkt ein Vereinsrekord. Nie zuvor gelang es einem Königsblauen, eine Spielzeit mit 30 Toren oder mehr auf dem Konto zu beenden. Derzeit liegt Terodde gleichauf mit Klaus Fischer und Klaas-Jan Huntelaar. Ein weiterer Treffer würde ihn an die Spitze dieses klubinternen Rangliste katapultieren.

Schalke-Tore in einer Saison: Terodde gleichauf mit Fischer und Huntelaar

Was Terodde dem Duo, es sind zugleich die erfolgreichsten Angreifer in der Geschichte der Knappen, jetzt schon voraus hat: Er bestritt aufgrund einer Verletzung Ende des vergangenen Jahres weniger Partien und kann demzufolge eine bessere Torquote vorweisen. Derzeit steht der gebürtige Bocholter bei einem herausragenden Schnitt von einem Tor pro Spiel. Fischer benötigte in der Saison 1975/76 für seine 29 Treffer 34 Einsätze (0,85 Tore/Spiel), Huntelaar stand 2011/12 32 Mal auf dem Rasen (0,91 Tore/Spiel). Allerdings war Schalke damals jeweils erstklassig unterwegs.

Eine wohl noch prestigeträchtigere Bestmarke hatte sich Terodde bereits während der Saison gesichert. Im vergangenen November löste er Dieter Schatzschneider mit seinem 154. Zweitliga-Treffer als bester Schütze der Geschichte des deutschen Unterhauses ab. Inzwischen hat Terodde seinen Vorsprung um ein gutes Stück ausgebaut. Er steht bei 171 Zweitliga-Toren.